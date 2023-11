6 nov 2023 17:11

LA MORTE HA UN PREZZO - LA REGISTA ROMANA SIBILLA BARBIERI, MALATA ONCOLOGICA TERMINALE, È MORTA IN SVIZZERA DOVE ERA ARRIVATA PER SOTTOPORSI AL SUICIDIO ASSISTITO: A SETTEMBRE LA ASL ROMANA LE AVEVA NEGATO LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLA MORTE VOLONTARIA ASSISTITA PERCHÉ NON AVEVA UNA “DIPENDENZA DA TRATTAMENTO DI SOSTEGNO VITALE” – IN UN ULTIMO VIDEO LA 58ENNE HA DENUNCIATO LA DISCRIMINAZIONE: “ IO HO I 10MILA EURO NECESSARI PER LA SVIZZERA, MA LE PERSONE CONDANNATE A MORIRE CHE…” - VIDEO