LA MORTE DI NASRALLAH NON METTE FINE ALLA GUERRA – ISRAELE CONTINUA A BOMBARDARE IL LIBANO E NELLA NOTTE HA COLPITO PER LA PRIMA VOLTA ANCHE IL CENTRO DI BEIRUT - I TANK DELLO STATO EBRAICO SONO AMMASSATI AL CONFINE, IN ATTESA DELLA POSSIBILE INVASIONE DI TERRA - UCCISO ANCHE IL LEADER DI HAMAS IN LIBANO, FATEH SHERIF ABU EL-AMIN – NEL BLITZ CHE HA UCCISO IL LEADER DI HEZBOLLAH, NASRALLAH, È STATA USATA UN’ARMA DI FABBRICAZIONE AMERICANA DA 900 KG…

MEDIA, ISRAELE LANCIA IL PRIMO ATTACCO AL CENTRO DI BEIRUT

hassan nasrallah

(ANSA) - Israele ha effettuato in nottata un attacco aereo nei pressi dell'incrocio di Kola nel centro di Beirut. Lo riferisce il Guardian precisando che è la prima volta che Israele colpisce Beirut fuori dai sobborghi meridionali dall'inizio della guerra. Il rumore dell'esplosione è stato udito in tutta la città.

L'incrocio di Kola è un punto di riferimento popolare a Beirut, dove taxi e bus si riuniscono per raccogliere i passeggeri. Le prime immagini del raid mostrano due piani di un condominio completamente distrutti. Fino ad ora Israele aveva limitato i suoi attacchi sulla capitale del Libano ai suoi sobborghi meridionali.

ALMENO 2 MORTI NELL'ATTACCO ISRAELIANO AL CENTRO DI BEIRUT

bombardamenti israeliani in libano

(ANSA-AFP) - Una fonte della sicurezza libanese ha reso noto che almeno due persone sono morte nel raid notturno condotto da Israele nel centro di Beirut, il primo dall'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Secondo questa fonte, "almeno due persone sono state uccise nell'attacco israeliano con un drone che ha preso di mira un appartamento appartenente alla Jamaa Islamiya. Questo gruppo islamista libanese sostiene Hezbollah nelle sue operazioni condotte nel nord di Israele.

ATTACCO ISRAELIANO IN CENTRO BEIRUT, SALGONO A 4 I MORTI

(ANSA) - Sale a quattro il bilancio dei morti in un attacco israeliano contro un appartamento nel centro di Beirut. Lo ha riferito - come riporta il sito ynet - la rete televisiva libanese Nbn. L'attacco, secondo i media locali, è stato lanciato con un drone

ESERCITO ISRAELE,COLPITE POSTAZIONI HEZBOLLAH IN VALLE BEKAA

attacchi israeliani in libano 10

(ANSA) - L'esercito israeliano ha lanciato nella notte un attacco alla valle della Bekaa, in Libano: obiettivo erano varie postazioni lanciarazzi e edifici dove erano conservate le armi di Hezbollah. "Nelle ultime ore - ha comunicato l'Idf - aerei da combattimento hanno attaccato decine di obiettivi terroristici dell'organizzazione terroristica Hezbollah nella regione della Bekaa in Libano. Altri attacchi sono stati effettuati nel Libano meridionale.

i carri armati israeliani al confine con il libano 2

MEDIA, UCCISO IL CAPO DI HAMAS IN LIBANO

(ANSA) - Hamas ha annunciato che il suo leader in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin, è stato ucciso in un attacco israeliano nel sud del Paese. Il gruppo afferma che anche alcuni membri della sua famiglia sono stati uccisi nell'attacco. Lo riporta il Times of Israel.

'ISRAELE HA USATO BOMBA GUIDATA USA PER UCCIDERE NASRALLAH'

i carri armati israeliani al confine con il libano

(ANSA) - La bomba che Israele ha usato per uccidere il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah a Beirut la scorsa settimana era un'arma guidata di fabbricazione americana: lo ha rivelato alla Nbc il senatore dem Mark Kelly, presidente della sottocommissione aereonautica del Senato per le forze armate. Secondo Kelly, Israele ha usato una bomba della serie Mark 84 da 2.000 libbre (900 kg).

"Vediamo un maggiore uso di munizioni guidate, Jdams, e continuiamo a fornire quelle armi", ha detto Kelly, usando un'abbreviazione che sta per joint direct attack munitions. "Quella bomba da 2.000 libbre che è stata usata per eliminare Nasrallah è una bomba della serie Mark 84", ha affermato.

attacchi israeliani in libano 5 attacchi israeliani in libano 4 attacchi israeliani in libano 7 attacchi israeliani in libano 6 raid israeliani in libano 5 raid israeliani in libano 4 attacchi israeliani in libano 8 attacchi israeliani in libano 9 i carri armati israeliani al confine con il libano 1 attacchi israeliani in libano 3 attacchi israeliani in libano 1 attacchi israeliani in libano 2 la catena di comando di hezbollah