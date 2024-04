6 apr 2024 11:20

LA MORTE NON CANCELLA I PECCATI – IN MESSICO, LA FAMIGLIA DI ANA ROSA AGUILAR DIAZ, LA DONNA CHE È STATA LINCIATA DALLA FOLLA PERCHE’ ACCUSATA DI AVER RAPITO E UCCISO UNA BAMBINA DI 8 ANNI, SI È RIFIUTATA DI PRENDERSI CURA DEL CADAVERE – DIAZ È STATA PICCHIATA A MORTE DURANTE LE PROTESTE SCOPPIATE NELLA CITTA’ DI TAXCO DOPO CHE ERA STATA RIPRESA DA UNA TELECAMERA MENTRE, INSIEME AD UN UOMO, USCIVA DALLA SUA CASA PER NASCONDERE IL CORPO DELLA PICCOLA – LA SORELLA HA DECISO DI NON RITIRARE LA SALMA PER EVITARE CHE…