Hanno continuato a guadagnare migliaia di euro anche dopo la morte del piccolo Manuel. Anzi forse proprio grazie all’ondata di notorietà negativa dovuta all’incidente. Almeno due milioni di visualizzazioni. Eun incasso stimato fino a 6mila euro solo nell’ultima settimana.

Forse maggiore, ma i numeri del canale YouTube dei The Borderline, disponibili attraverso il tool Socialblade, parlano chiaro: YouTube non ha mai interrotto le pubblicità e quindi anche le monetizzazioni sui video, che tuttavia nel giro di due giorni si sono praticamente dimezzati. Erano 118 fino a giovedì, ieri appena 51.

L’ipotesi più probabile è che siano stati cancellati, o resi privati, per tutelare anche gli sponsor che avevano investito nel gruppo, tra cui Sony, che ai The Borderline aveva messo a disposizione camere mirrorless per girare le loro sfide estreme. […]

Nonostante l’aumento costante dei visitatori (+ 45% negli ultimi 30 giorni) le visualizzazioni del canale, tra giovedì e oggi, sono passate da quasi 153 milioni a 86 milioni. Il crollo, di quasi 64 milioni, è dovuto proprio all’eliminazione della metà dei video, che ha destato sospetti anche negli investigatori, che non a caso vogliono analizzare a fondo tutti i dispositivi e le schede di memoria in possesso degli youtuber.

Attraverso i dati di Socialblade è comunque evidente la crescita del gruppo dal giorno dell’incidente su tutti i social network. Anche su Tik Tok, dove sono stati eliminati ieri ben 48 video, sono oltre 20mila i nuovi followers. Non importa che a visualizzare il canale siano nuovi fan, o utenti pronti a insultare il gruppo di giovani. Per l’algoritmo che determina le monetizzazioni su YouTube il risultato è lo stesso: soldi su soldi.

La The Borderline, la società che cura i rapporti commerciali del gruppo, nel 2022 aveva fatturato quasi 200mila euro. Sono cifre da capogiro se si pensa che i protagonisti sono poco più che ventenni. Soldi facili guadagnati grazie alle challenge estreme. […]

Giulia Giannandrea, fidanzata dello youtuber Matteo Di Pietro, indagato per l'incidente di Casal Palocco, alle porte di Roma in cui è morto Manuel Proietti, di 5 anni, ha deciso di chiudere i suoi profili social per le troppe minacce ricevute. Lo ha annunciato la stessa giovane precisando di non aver nulla a che fare con lo schianto.

«Dopo due giorni molto difficili di minacce ed insulti aspettando che i fatti si chiarissero, sono costretta ad intervenire per dire che io non ero presente nell'auto dell'incidente, che non sono una youtuber e che sono totalmente estranea ai fatti. Il mio nome e la mia foto sono stati ingiustamente e ripetutamente pubblicati su tutti i principali quotidiani nazionali e telegiornali esponendomi ad accuse e minacce di ogni tipo alle quali darò seguito con opportuni procedimenti legali», scrive in un post. […]

