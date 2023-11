I MORTI A CAUSA DEL MALTEMPO IN TOSCANA SONO SALITI A 5, UNO DEI DUE DISPERSI A CAMPI BISENZIO È STATO TROVATO VIVO DAI SOCCORRITORI – IL SINDACO DI PRATO, MATTEO BIFFONI: “SONO CADUTI 155 MILLIMETRI DI PIOGGIA IN POCHE ORE, UN EVENTO CHE NON ACCADEVA DA DUE SECOLI”, LE CORSIE DELL’OSPEDALE DELLA CITTÀ SONO ALLAGATE – NELLE ULTIME ORE SONO OLTRE MILLE GLI INTERVENTI DEI POMPIERI, IN 40MILA SONO SENZA CORRENTE - A VIAREGGIO IL CANALE BURLAMACCA È ESONDATO IN PIÙ PUNTI... - FOTO + VIDEO

[…] Traliccio caduto sulla linea ferroviaria Lucca-Viareggio

É caduto un traliccio sulla linea ferroviaria Lucca-Viareggio. Lo rende noto su Telegram il governatore toscano, Eugenio Giani. Ancora importanti allagamenti a Campi Bisenzio e Cerreto Guidi, piana Firenze-Prato-Pistoia e provincia di Pisa. «Nella provincia di Pistoia - dice - le strade SP16 e SP9 chiuse per frane ma accessibili per i mezzi di soccorso, alcune abitazioni nel comune di Quarrata sono state interessate da frane ma le persone sono in sicurezza.

«Con il progressismo miglioramento delle condizioni meteo in corrispondenza del nodo Fiorentino e grazie al lavoro della task force messa in campo da Aspi, impegnata per far fronte ai disagi determinati dal maltempo, a partire dalle ore 9:30 lungo la A11 Firenze - Pisa nord sono stati riaperti i seguenti tratti bivio A1 - Prato est e Prato ovest - Pistoia in entrambe le direzioni». Lo spiega in una nota Autostrade per l'Italia precisando che «la chiusura ella A11 rimane circoscritta al solo tratto Prato ovest - Prato est sia in direzione Pisa che in direzione Firenze.

Sul posto proseguono le attività di oltre 50 uomini, che con l'ausilio di mezzi escavatori, continuano ad operare per garantire nel minor tempo possibile il pieno ripristino della viabilità sul tratto colpito dal maltempo». [...]

Il sindaco di Prato: «Evento che non accadeva da due secoli»

«Sono caduti 155 millimetri di pioggia in poche ore, un evento che da quel che sappiamo non accadeva da almeno due secoli». Lo ha detto il sindaco di Prato Matteo Biffoni facendo il punto sugli allagamenti e i danni che hanno colpito la città con inondazioni il 2 novembre. […]

Il presidente della Provincia di Prato chiede lo stato di calamità nazionale

A seguito degli ingenti danni registrati nelle ultime ore dalla potente ondata di maltempo abbattutasi sulla Toscana, il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai chiede lo stato di calamità nazionale. Calamai questa mattina si è messo in contatto con il presidente nazionale di Upi (Unione province italiane) Michele De Pascale per chiedere con forza che venga dichiarato lo stato di calamità nazionale. «Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile per affrontare questa grave emergenza che ha messo in ginocchio i nostri Comuni».

«In questi terribili momenti il primo pensiero va alle vittime di questa tragedia e alle loro famiglie - ha proseguito Calamai -. La priorità in queste ore è preservare l'incolumità delle vite umane, prestare soccorso a chi è in difficoltà, la messa in sicurezza soprattutto degli anziani non autosufficienti e dei malati. La situazione in molte zone della provincia è ancora molto critica, continueremo a lavorare senza sosta per dare risposta alle esigenze della nostra comunità.

[…] Ritrovato uno dei dispersi a Campi Bisenzio

Uno dei due dispersi a Campi Bisenzio è stato appena trovato vivo dai soccorritori che stanno lavorando da venerdì sera per cercarlo. Al momento nella zona di Campi rimane una persona ancora da trovare. Lo rendono noto i carabinieri spiegando che la persona ritrovata è un 72enne.

Giani: «I morti sono saliti a 5»

Sono salite a 5 le vittime del maltempo in Toscana. Lo rende noto sui social il governatore toscano Eugenio Giani. Da quanto si apprende, ai tre anziani morti - due a Montemurlo (Prato) e uno a Rosignano (Livorno) - si aggiungono altre due persone, marito e moglie di Lamporecchio (Pistoia), che risultavano dispersi nel territorio del vicino comune di Vinci (Firenze), dove la loro auto era stata travolta dall'acqua e dal fango.

[…] Viareggio, esonda il canale Burlamacca, allagata la Passeggiata

Forti raffiche di vento si stanno registrando in Versilia. Sulla costa a Viareggio (Lucca) si registrano mareggiate, l'acqua è arrivata sul Belvedere delle Maschere in piazza Mazzini. Allagata la Passeggiata mentre il canale Burlamacca è al limite, esondato in più punti. È quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Viareggio che raccomanda di «restare a casa, quando possibile, e prestare la massima attenzione negli spostamenti». A Bocca d'Arno, fa sapere sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, raffiche a 112km/h, 93km/h a San Vincenzo, 81km/h a Forte dei Marmi. Forti raffiche anche a Pistoia e a Prato.

Viareggio, tracima il Burlamacca, la Passeggiata è allagata

Fin dalle primissime ore di venerdì mattina Viareggio è sferzata dal vento. Una mareggiata ha investito il Belvedere delle Maschere: le raffiche, fortissime, hanno spinto la sabbia e l’acqua fin sulla Passeggiata, invadendo alcuni stabilimenti balneari e raggiungendo gli ingressi di bar e negozi, quasi tutti rimasti chiusi. Il canale Burlamacca – che divide la Darsena dal centro città – ha raggiunto il limite, esondando in più punti. Via della Foce, che lo costeggia, è parzialmente allagata e interdetta alla circolazione.

Giani: «L'onda di piena dell'Arno dopo mezzogiorno»

«La situazione dell'Arno è sotto una costante vigilanza da parte nostra, raggiungerà quella che si ritiene essere la piena massima nel passaggio da Firenze tra mezzogiorno e l'una, però se non ci sono ulteriori precipitazioni non dovrebbe creare problemi: l'Arno del resto è oggetto di lavori costanti di manutenzione». Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in collegamento con il tg di Rtv38. «Le previsioni - ha aggiunto - sono ancora di precipitazioni: spero non arrivino alla gravità delle precipitazioni che abbiamo vissuto.

Sono precipitazioni che non avvenivano da più di 100 anni, è stata una situazione di emergenza anche perché è stata gravissima la bomba d'acqua, cioè la concentrazione d'acqua che è piovuta nell'arco di pochissimo tempo». «È che quando come è avvenuto nella giornata di ieri in Toscana - ha aggiunto il governatore - si concentrano bombe d'acqua su tutto il territorio, magari l'Arno e i suoi principali affluenti raccolgono bene le acque, ma non la rete minore: un fosso che per dieci mesi l'anno vedi in secca, diventa un torrente che invade le case». [...]

