I MORTI ALLA MESSICANA – LE SPETTACOLARI IMMAGINI DEL “EL DIA DE LOS MUERTOS”, LE SEI GIORNATE IN CUI SI RICORDANO I DEFUNTI IN MESSICO: NON UNA TRISTE COMMEMORAZIONE, MA UNA FESTA DURANTE LA QUALE SI BALLA, SI SFILA CON IL VOLTO DIPINTO, DEDICANDOSI ANCHE ALLA PREGHIERA – OLTRE AD ANDARE AL CIMITERO, I MESSICANI LASCIANO IL LETTO LIBERO PER LE ANIME DEI DEFUNTI E ALLESTISCONO UN ALTARE CON… - VIDEO

Da "www.ilmessaggero.it"

el dia de los muertos 9

I festeggiamenti de El Dia de los Muertos, celebrazione messicana e, più in generale, mesoamericana, relativa al ricordo dei defunti, durano qualche giorno, dal 28 ottobre al 2 novembre. Il primo giorno si festeggiano i morti di incidenti stradali o, più in generale, per cause violente; il 29 quelli morti per annegamento; il 30 è invece dedicato alle anime solitarie o dimenticate; il 31 ai bambini morti prima del battesimo; il 1° novembre ai bambini morti e il 2 al ritorno dei defunti sulla terra.

el dia de los muertos 7

Per quanto tristi le ragioni di questa ricorrenza, la festa viene celebrata con musica, bevande e cibi tradizionali dai colori vivi, combinati a numerose rappresentazioni caricaturali della morte. Questo stravagante giorno dei morti (Halloween all'americana) in Messico è stato dichiarato dall’Unesco, nel 2008, patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

el dia de los muertos 6

I preparativi. Durante la tradizionale festa dei Morti si fa visita ai cimiteri e si adornano le tombe dei propri cari con candele, fiori, pane, vino e piatti speciali in onore degli antenati. Molti lasciano il letto libero per le anime dei defunti la notte del 1º novembre.

el dia de los muertos 5

Per prepararsi agli importanti festeggiamenti e acquistare l'occorrente, vengono allestiti dei piccoli mercati di strada chiamati tianguis. Oltre agli alimenti, candele, incensi e fiori, si prendono anche i famosi striscioni messicani colorati con immagini ritagliate.

el dia de los muertos 4

L'altare. L'altare deve essere allestito facendo attenzione a rappresentare i quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco e viene solitamente collocata in salotto o sala da pranzo per la condivisione con tutta la famiglia.

A volte gli altari vengono fatti di Poaceae (Graminacee) con tetti di palma o di foglie di banano usando i petali di tagetes erecta per fare un percorso dall'entrata all'altare per dirigere il cammino delle anime. Sull'altare vengono posti diversi elementi importanti, alcuni variano da città a città anche per l'ordine considerato valido. Si tende a creare un altare a più livelli e ogni livello rappresenta un elemento e un passo dalla terra al cielo. La prima cosa da fare è inserire le foto di coloro che vogliamo ricordare sull'altare.

el dia de los muertos 3

Cibi e bevande. L'acqua è sempre gradita alle anime che si incamminano in un lungo viaggio fino al mondo dei vivi, la bevono appena giunti per dissetarsi dal viaggio. Alcuni alimenti tipici sono: frutti acidi, agrumi, semidolci, i tamales, carne ed erbe aromatiche. Si cucinano e si donano principalmente i cibi e le bevande (tra cui bibite e alcolici) che più piacevano al defunto, cercando di fare sia salato che dolce.

el dia de los muertos 26

Tra i forti alcolici tradizionali (aguardiente) si trovano tequila e mezcal, ma anche birra e vino. Il tabacco (sigari o sigarette) si inserisce se il defunto era un fumatore. I dolci tradizionali da mettere sull'altare sono il pane dei morti (dolce tipico di questa festa che non viene fatta in nessun altro momento dell'anno), i teschi di zucchero (sulla cui fronte viene scritto il nome del defunto o dei vivi che lo mangiano per dare un tono umoristico alla festa), il cioccolato, l'amaranto e il caffé. Questo banchetto serve per ricordare al defunto le gioie della vita e condividerle con i propri cari.

el dia de los muertos 25 el dia de los muertos 20 el dia de los muertos 21 el dia de los muertos 17 el dia de los muertos 13 el dia de los muertos 1 el dia de los muertos 10 el dia de los muertos 11 el dia de los muertos 16 el dia de los muertos 14 el dia de los muertos 15 el dia de los muertos 18 el dia de los muertos 19 el dia de los muertos 2 el dia de los muertos 22 el dia de los muertos 24 el dia de los muertos 23 el dia de los muertos 8