10 apr 2023 08:40

MORTO A 48 ANNI L’EX CAMPIONE DI MOUNTAIN BIKE, DARIO ACQUAROLI – IL CICLISTA, IL PRIMO ITALIANO A VINCERE UN TITOLO MONDIALE DI MOUNTAIN BIKE, È STATO RITROVATO SENZA VITA DURANTE UN’ESCURSIONE IN BICI: E' STATO IDENTIFICATO QUALCHE ORA PIÙ TARDI DALLA SORELLA CHE LO ASPETTAVA PER IL PRANZO DI PASQUA – NON È ANCORA CHIARO SE SIA MORTO PER UN MALORE O PER UN INCIDENTE...