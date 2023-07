4 lug 2023 12:12

È MORTO A 85 ANNI IL GIORNALISTA FABRIZIO ZAMPA, FIRMA STORICA DEL “MESSAGGERO” – INIZIÒ A LAVORARE COME CRONISTA E CRITICO NEGLI ANNI ’70 E HA CONTINUATO A SCRIVERE PER IL SITO DEL QUOTIDIANO LA SUA RUBRICA “IL SOPRAVVISSUTO”. DAL 1976 IN TV OSPITE DI RENZO ARBORE A "L'ALTRA DOMENICA" – PRIMA DELLA CARRIERA NEL GIORNALISMO SUONÒ LA BATTERIA NEI “FLIPPERS”, GRUPPO FORMATO ANCHE DA LUCIO DALLA, FRANCO BRACARDI E MASSIMO CATALANO…