È MORTO A 90 ANNI TIMOTHY WEST, ATTORE BRITANNICO PROTAGONISTA DI SVARIATE PRODUZIONI TEATRALI, SERIE TV E CINEMA CHE HA CALCATO LE SCENE DEI TEATRI PIÙ IMPORTANTI DEL REGNO UNITO - IN UNA NOTA DIFFUSA DALLA SUA FAMIGLIA SI LEGGE CHE SI È SPENTO "PACIFICAMENTE NEL SONNO" CIRCONDATO DAI SUOI CARI - IL TRIBUTO DELLA "ROYAL SHAKESPEARE COMPANY"

timothy west. 7

(ANSA) - È morto a 90 anni l'attore britannico Timothy West, che viene ricordato dai media del Regno Unito come una "star versatile" del teatro, della televisione e del cinema. In una nota diffusa dalla sua famiglia si legge che si è spento "pacificamente nel sonno" circondato dai suoi cari. Nella lunga carriera ha calcato le scene dei teatri più importanti del Paese con grandi interpretazioni delle opere di Shakespeare, Ibsen e Pinter, ma è stato protagonista anche in tv, partecipando alla celebre soap opera 'EastEnders' e anche a 'Coronation Street', oltre a molti altri programmi, soprattutto film per il piccolo schermo.

timothy west. 4

La Royal Shakespeare Company ha pubblicato un messaggio su X dicendosi "profondamente rattristata" dalla notizia della morte, mentre l'attore James Dreyfus ha descritto West come un "interprete meraviglioso, una costante in molte delle nostre vite". In passato ha vestito i panni anche di diversi personaggi della vita reale, come il designer e artista William Morris e il direttore d'orchestra Thomas Beecham, nonché di figure storiche tra cui Mikhail Gorbaciov, Iosif Stalin e Winston Churchill.

Mentre fra i suoi ruoli cinematografici vengono ricordati quelli del commissario Berthier in 'Il giorno dello sciacallo' (1973), di re François in 'La leggenda di un amore - Cinderella' (1998) e del medico nazista e criminale di guerra Karl Gebhardt in 'Gli ultimi 10 giorni di Hitler' (1973).

timothy west. 3 timothy west. 2 timothy west. 1 timothy west. 5