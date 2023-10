22 ott 2023 17:10

È MORTO A 92 ANNI CARLO GILARDI, IL RICCO BENEFATTORE DI ARUINO CHE NEL 2020 FU MESSO IN UNA RSA IN PROVINCIA DI LECCO CONTRO LA SUA VOLONTA' – DEL SUO CASO SI OCCUPARONO “LE IENE” E PERSINO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI ,CHE STABILI' CHE LE AUTORITA’ ITALIANE AVEVANO VIOLATO I SUOI DIRITTI E “TOLTO OGNI POSSIBILITÀ DI VEDER PRESI IN CONTO I SUOI DESIDERI E PREFERENZE” - LO SCORSO GIUGNO ANDREA BOCELLI SI ERA PRESENTATO NELLA CASA DI RIPOSO PER CANTARGLI 'TANTI AUGURI' MA…