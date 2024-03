6 mar 2024 18:19

MORTO CI SARAI TU! - UN 66ENNE DI FOGGIA PER L'INPS RISULTAVA DECEDUTO E, PER QUESTO MOTIVO, L'ISTITUTO DI PREVIDENZA HA CHIESTO ALLA BANCA PRESSO CUI L'UOMO AVEVA IL CONTO LA RESTITUZIONE DELLE DUE MENSILITÀ DELLA PENSIONE, RISCOSSE DOPO LA PRESUNTA DATA DEL DECESSO - PECCATO CHE IL 66ENNE FOSSE VIVO E VEGETO E HA DOVUTO ATTIVARE UNA PROCEDURA NON SOLO PER NON RESTITUIRE LA PENSIONE CHE GLI SPETTAVA, MA PER FAR DISPORRE LO SBLOCCO DEI PAGAMENTI PER MARZO…