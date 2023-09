È MORTO DOMENICO DE MASI – IL SOCIOLOGO DEL LAVORO AVEVA 85 ANNI. LO SCORSO 15 AGOSTO, CASUALMENTE, AVEVA SCOPERTO DI AVERE UNA MALATTIA INVASIVA – TEORICO DELL’OZIO CREATIVO: “BISOGNA SAPER OZIARE PER VIVERE MEGLIO E PRODURRE DI PIÙ” – AMICO DI BEPPE GRILLO, È STATO UNO DEGLI “IDEOLOGI” DEL M5S – SECONDO ALCUNE RICOSTRUZIONI, SAREBBE STATO LUI AD ACCENDERE LA MICCIA PER LA FINE DEL GOVERNO DRAGHI, CON L’INTERVISTA AL “FATTO’ CON CUI SPIFFERAVA CHE MARIOPIO AVREBBE CHIESTO A GRILLO LA TESTA DI CONTE – LA SECONDA VITA IN BRASILE E IL RAPPORTO CON LULA

“Bisogna essere leggeri come una rondine, non come una piuma” è il motto di Paul Valery che aveva scelto per descriversi sul proprio sito web. […] Quella rondine, Domenico De Masi, morto all’età di 85 anni, a seguito di una improvvisa e micidiale malattia, lo è stato per tutta la sua lunga vita. Piantata nel Novecento con la determinazione, intellettuale, organizzativa, di puntare al XXI secolo, e anche oltre.

Senza il 900 non si capisce la sua poliedrica vivacità culturale, la rete di relazioni praticamente infinita, il cosmopolitismo che lo porta a studiare a Parigi alla vigilia del ’68 e negli ultimi venti anni a divenire una star intellettuale in Brasile.

[…] nasce a Rotello, in provincia di Campobasso, nel 1938, frequenta il liceo a Caserta e si va a laureare in Giurisprudenza all’Università a Perugia. Il primo vero salto arriva dopo la laurea, quando si trasferisce a Parigi per il dottorato in Sociologia del Lavoro affidandosi alla sapienza di Alain Touraine con cui entra in quella dimensione, che non lo lascerà più, di sociologia applicata ai processi reali, che costituiva la vera novità introdotta dal sociologo francese.

Su questo asse costruisce una elaborazione che non solo riflette sui processi lavorativi, ma li studia direttamente in fabbrica e si candida poi a governarli su forme nuove. Un’impostazione che gli deriva anche dall’incontro con Adriano Olivetti per cui lavora brevemente e poi l’intesa con Touraine e con la “doppia dialettica delle classi”, che prescrive non solo la contrapposizione marxiana tra borghesia e proletariato ma anche quella che vede imprenditori illuminati contrapposti a una classe subalterna conservatrice.

Di ritorno da Parigi inizia la carriera accademica, prima come assistente di sociologia all’università Federico II di Napoli, che affianca però a quella di ricercatore all’Italsider di Bagnoli. Nel 1970 accetta l’incarico di assistente presso la appena costituita facoltà di Scienze politiche all’università di Cagliari, e lì si trova a fianco di una serie di menti brillanti come Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Luigi Berlinguer, Franco Bassanini.

Torna poi a Napoli, all’Orientale, dove insegna Sociologia a Scienze politiche, di nuovo alla Federico II tra il 1974 e il 1977 per poi approdare a Roma dove insegna Sociologia presso il Magistero fino a divenire preside della facoltà di Sociologia e Scienze della Comunicazione.

I manuali di organizzazione del lavoro e di sociologia del lavoro che pubblica sono innumerevoli, tra i libri più rilevanti, Il lavoratore post-industriale, Il futuro del lavoro fino a Ozio creativo dove sostiene che “la quantità e qualità del prodotto non dipendono dal controllo sul lavoratore ma dipendono dalla sua motivazione” e dalla sua capacità di entrare nella dimensione di “ozio creativo”.

Una visione sul futuro, uno squarcio sul mondo digitale e sulle rivoluzioni tecnologiche, non a caso De Masi sarà in prima fila nell’analizzare la dirompente novità dello Smart working così come della riduzione dell’orario di lavoro, del reddito di cittadinanza. E mantiene però l’attenzione alle aziende, realizza l’Associazione italiana dei formatori, crea la S3Studium che poi si trasforma in società di consulenza. È anche in questa veste che crea la Scuola del Fatto, dove la tematica del lavoro assume un ruolo centrale anche nel rapporto con le migliori imprese italiane.

La sua natura visionaria si è accostata a Beppe Grillo, amante delle innovazioni che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone. Per i 5 stelle elabora prima una ricerca sul lavoro, poi costruirà una indagine sulla loro cultura politica e diventa sempre più un consigliere ascoltato.

Nel corso della campagna elettorale del 2022 rivela le pressioni subite da Beppe Grillo da Mario Draghi per rimuovere Giuseppe Conte. Una polemica che dilaga immediatamente e che metterà fine ai rapporti con il leader genovese. Con Conte, invece, prova a fondare una Scuola politica dei 5 Stelle, progetto che però abbandona.

Vive poi una seconda vita in Brasile dove hanno scoperto i suoi libri, traducendoli, e dove diventa figura molto ascoltata dal Partito dei lavoratori e dallo stesso Lula. Si “innamora” soprattutto di una figura che paragona a Olivetti, Oscar Niemeyer, architetto di Brasilia di cui ricorda una bellissima frase ben visibile nel suo studio: “Ciò che conta non è l’architettura, ma è la vita, gli amici e questo mondo ingiusto che dobbiamo modificare”. De Masi, con il suo lavoro intellettuale, la sua vitalità, la sua capacità di organizzatore, un po’ ha contribuito a farlo.

