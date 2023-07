È MORTO IN UN DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE CIARAN KEATING, FRATELLO MAGGIORE DEL CANTANTE RONAN (CANTANTE DELLA BOYBAND “BOYZONE) – CIARAN, 50 ANNI, STAVA VIAGGIANDO CON SUA MOGLIE PER ANDARE ALLA PARTITA DEL CORK CITY, SQUADRA DOVE MILITA IL FIGLIO, RUAIRI: L'INCIDENTE È AVVENUTO NEI PRESSI DI SWINFORD, IN IRLANDA, E CIARAN È RIMASTO UCCISO SUL COLPO

ciaran keating con ronan

Il fratello maggiore di Ronan Keating, il popolare cantante della boyband anni Novanta, Boyzone, è rimasto vittima in un incidente automobilistico nei pressi di Swinford, in Irlanda. Ciaran Keating era il fratello maggiore di Ronan, cantante e conduttore di The One Show Ronan.

Incidente mortale

Stava viaggiando in compagnia di sua moglie, Ann Marie, per vedere loro figlio, Ruairí, giocare per il Cork City quando è avvenuta la collisione. Il 50enne è rimasto ucciso, sua moglie ha riportato ferite non mortali, mentre l'uomo alla guida dell'auto contro cui è avvenuta la collisione è in gravi condizioni in ospedale. […]

