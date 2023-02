È MORTO IL FRATELLO DI MADONNA. PER ANNI HA VISSUTO SOTTO UN PONTE – ANTHONY CICCONE AVEVA 66 ANNI. ALCOLISTA E TOSSICODIPENDENTE, PERSO IL LAVORO SI ERA RIDOTTO A VIVERE COME UN CLOCHARD A TRAVERSE CITY, NEL MICHIGAN. NEL 2017, DOPO UN PERCORSO DI RIABILITAZIONE, ERA TORNATO A CASA – NEL 2011 RACCONTÒ: “IO E MIA SORELLA NON CI SIAMO MAI VOLUTI BENE. AGLI OCCHI DELLA MIA FAMIGLIA SONO UNO ZERO, SONO SOLO FONTE DI IMBARAZZO. MI SONO CONGELATO FIN QUASI A MORIRE, MA...”

Anthony Ciccone, il fratello di Madonna

È morto Anthony Ciccone, il fratello di Madonna. L'uomo aveva 66 anni. A comunicare la tragica notizia, il cognato Joe Henry, marito di Melanie Ciccone. Anthony ha sempre avuto un rapporto conflittuale non solo con la star del pop, ma anche con altri membri della sua famiglia. Per qualche tempo, ha vissuto da senzatetto.

[…] Il rapporto tra Madonna e il fratello Anthony è sempre stato burrascoso. In un'intervista rilasciata al Daily Mail, l'uomo disse di non essere mai stato considerato degno di considerazione non solo da parte di Louise Veronica ma anche da altri membri della famiglia. Li accusava di non preoccuparsi dei suoi problemi di alcolismo, né del fatto che fosse costretto a vivere per strada:

Anthony Ciccone, il fratello di Madonna

«Ai loro occhi sono uno zero, non sono un essere umano. Sono un imbarazzo. Se morissi congelato, probabilmente la mia famiglia non lo verrebbe a sapere per almeno sei mesi e poi non se ne preoccuperebbe. Madonna? Non l'ho mai amata e non mi ha mai amato. Non ci amiamo a vicenda».

Anthony Ciccone, fratello di Madonna IL PADRE DI MADONNA SILVIO ANTHONY CICCONE Anthony Ciccone, il fratello di Madonna, in una foto da giovane