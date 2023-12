27 dic 2023 11:44

È MORTO GIANCARLO CAZZULLO, PADRE DEL VICEDIRETTORE DEL “CORRIERE”, ALDO: AVEVA 85 ANNI E DA TEMPO ERA RICOVERATO IN OSPEDALE A VERDUNO, IN PROVINCIA DI CUNEO – IL FUNERALE SI TERRÀ OGGI POMERIGGIO AL SANTUARIO DELLA MORETTA DI ALBA, ALLE ORE 15.30 - TUTTA DAGOSPIA E' VICINA AD ALDO E ALLA SUA FAMIGLIA IN QUESTO MOMENTO DI IMMENSO DOLORE PER LA SCOMPARSA DEL PAPÀ