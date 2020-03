È MORTO JAVIER PEREZ DE CUELLAR, EX SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE: AVEVA 100 ANNI E DAL 1982 AL 1991 ERA STATO AL VERTICE DELL’ONU – FU LUI A MEDIARE PER IL CESSATE IL FUOCO NEL CONFLITTO TRA IRAN E IRAQ NEL 1988. NEL 1995 SI CANDIDÒ ALLE PRESIDENZIALI PERUVIANE MA FU SCONFITTO DA ALBERTO FUJIMORI. NEL 2000 DIVENNE POI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEGLI ESTERI… – VIDEO

E' morto l'ex segretario generale dell'Onu, Javier Perez de Cuellar. Lo ha annunciato il figlio. Di origine peruviava, Perez de Cuellar aveva 100 anni ed è stato il quinto segretario generale delle Nazioni Unite dal 1982 al 1991.

Laureatosi in Giurisprudenza, divenne Ambasciatore nel 1962. Nel 1969 fu il primo ambasciatore peruviano in Unione Sovietica e quattro anni più tardi fu delegato al Consiglio di Sicurezza dell'Onu di cui divenne poi Segretario Generale, come detto, nel gennaio 1982. Rieletto nel 1986, riuscì a ottenere un grande successo con la mediazione per il cessate il fuoco nel conflitto tra Iran e Iraq nel 1988.

Nel 1995 fu sconfitto alle presidenziali peruviane da Alberto Fujimori. È stato Presidente del Consiglio dei ministri del Perù e ministro degli Esteri dal 22 novembre 2000 al 28 luglio 2001, dopo la caduta del governo Fujimori.

Negli ultimi anni della sua vita Pérez de Cuéllar si è dedicato all'attività letteraria. Nel 2012 ha pubblicato le sue Memorias.Recuerdos personales y politicos e due anni dopo il romanzo Los Andagoya.

