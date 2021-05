7 mag 2021 08:08

MORTO PER LA LIBERTÀ - UN 91ENNE È DECEDUTO MENTRE TENTAVA DI FUGGIRE DALLA RSA CHE LO ACCUDIVA, IN PROVINCIA DI PAVIA. L’ANZIANO HA CERCATO DI CALARSI DALLA FINESTRA DEL PRIMO PIANO USANDO UN TUBO DI GOMMA COME FUNE, MA È CADUTO E SI È ROTTO IL BACINO. È STATO RICOVERATO D’URGENZA E IL GIORNO DOPO È MORTO - DI RECENTE AVEVA PERSO L’AMATA MOGLIE E NON SOPPORTAVA PIÙ LA SOLITUDINE…