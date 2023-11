MORTO UN PAPA, NON SE NE FA UN ALTMAN - SAM ALTMAN TORNA IN "OPENAI" DOPO LE PROTESTE DEGLI INVESTITORI E DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE - SUBITO DOPO LA CACCIATA, ARRIVATA A CAUSA DEGLI SCAZZI CON IL CDA CHE LO ACCUSAVA DI ESSERE "POCO TRASPARENTE", ALTMAN ERA STATO ASSUNTO DA MICROSOFT, PRINCIPALE INVESTITORE DI "OPENAI" - A QUEL PUNTO OLTRE 700 DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ DI "CHATGPT" AVEVANO SCRITTO UNA LETTERA MINACCIANDO DI SEGUIRE ALTMAN NELL'AZIENDA FONDATA DA BILL GATES - MORALE DELLA FAVA: ALTMAN TORNERA' E AD ANDARSENE SARANNO COLORO CHE VOLEVANO CACCIARLO…

Dopo le proteste degli investitori e la minaccia - da parte in pratica di tutti i dipendenti - di andarsene, Open AI ha dovuto cedere e trovare un accordo con Sam Altman. Fondatore e da sempre Ceo della società, sembra esserne anche il cuore pulsante. Oltre 700 persone, tra quelle che lavorano con lui, erano disposte a seguirlo nella sua nuova avventura in Microsoft, che l'ha subito accolto a braccia aperte. Invece Altman rimane. Ad andarsene saranno coloro che volevano cacciarlo. Pare che sia stato raggiunto un accordo che prevede la creazione di un nuovo consiglio di amministrazione.

«Amo Open AI - ha scritto Altman su Twitter/X - e tutto ciò che ho fatto negli ultimi giorni è stato al servizio di questo team e della sua missione. Quando ho deciso di unirmi a Microsoft la sera di domenica, era chiaro che quella era la strada migliore per me e per il team. Con il nuovo consiglio di amministrazione e il sostegno di Satya, non vedo l'ora di tornare a Open AI e di costruire la nostra forte partnership con Microsoft». […]

Era stato il consiglio di amministrazione di Open AI a riunirsi a sorpresa il 17 novembre e decidere per il licenziamento di Altman e del presidente Greg Brockman. Tra i capi della «congiura», lo scienziato Ilya Sutskever […], che poi però pare si sia pentito e abbia firmato insieme agli altri la lettera di protesta per far reintegrare il Ceo. A sostituire il Ceo era stata scelta Mira Mirati, la numero due di Altman, e dopo il suo rifiuto sono arrivati altri nomi. […]

Erano tutti disposti ad andarsene, Microsoft aveva spazio per tutti - Microsoft è anche principale investitore di Open AI, ci ha già messo 13 miliardi di dollari - ma sembra si sia deciso invece per un ritorno alla normalità di Open AI. Sam Altman torna dunque Ceo, con il benestare della stessa Microsoft. Mentre il consiglio di amministrazione sarà composto da Bret Taylor come presidente, Larry Summers e Adam D'Angelo. E sembra essere quest'ultimo, il fondatore della piattaforma Quora, a guidare la transizione.

