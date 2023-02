VOLETE VIVERE PER SEMPRE? UN TEAM DI RICERCATORI DELLA COLUMBIA UNIVERSITY DI NEW YORK SOSTIENE DI AVER TROVATO L’ELISIR DI LUNGA VITA – PER ANNI SI È PERSEGUITO IL MITO DEL RINGIOVANIMENTO DEL SANGUE ATTRAVERSO LE TRASFUSIONI DAI GIOVANI AGLI ANZIANI. MA ADESSO ALCUNI MEDICI HANNO SCOPERTO CHE IL SEGRETO SAREBBE IN UN FARMACO ANTINFIAMMATORIO CHE…