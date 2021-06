È MORTO SALVATORE DANIELE, IL FRATELLO DI PINO – AVEVA 56 ANNI ED È STATO TROVATO SENZA VITA NELLA SUA CASA DI NAPOLI - BALZATO AGLI ONORI DELLE CRONACHE DOPO ESSERE COMPARSO SULLA COPERTINA DI “TERRA MIA”, IL PRIMO DISCO DA SOLISTA DEL FRATELLO. RECENTEMENTE SI ERA RIPARLATO DI LUI PER IL POSSIBILE SGOMBERO DELL’ABITAZIONE IN CUI VIVEVA E CHE ERA DI PROPRIETÀ DELLA NONNA…

Titti Beneduce per www.corriere.it

È morto per arresto cardiocircolatorio il fratello di Pino Daniele, Salvatore. Aveva 56 anni. I carabinieri ne hanno rinvenuto il corpo senza vita all’interno della sua abitazione, in via San Giovanni Maggiore Pignatelli.

Sul posto sono rimasti a lungo i militari della Compagnia Napoli Centro e i sanitari del 118. Stando alle prime notizie, il fratello del musicista - anch’egli scomparso prematuramente il 5 gennaio del 2015 - soffriva di problemi di cuore.

Salvatore Daniele ebbe un suo momento di notorietà nei primi anni di successo del fratello. Balzò infatti agli onori delle cronache perché comparì sulla copertina di uno degli album storici del fratello, Terra Mia, il primo disco da solista.

Recentemente si era riparlato di lui per il possibile sgombero dell’abitazione in cui viveva e che era di proprietà della nonna, che fu immortalata da Pino Daniele in una famosa canzone proprio contenuta nell’album Terra mia, Donna Cuncè.

