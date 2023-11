MOSCA AVVELENATA – MARIANNA BUDANOVA, SECONDA MOGLIE DEL CAPO DEL CONTROSPIONAGGIO UCRAINO, È SOLO L’ULTIMA “AVVELENATA” ECCELLENTE - TUTTE LE STRADE PORTANO AI RUSSI CHE, DI POLONIO, METALLI PESANTI E VELENI SE NE INTENDONO: DA ALEXANDER LITVINENKO, L’EX AGENTE DELL'FSB MORTO PER AVVELENAMENTO DA POLONIO A SERGEJ SKRIPAL CHE RIMASE VIVO PER MIRACOLO - NEL 2020 ALEXEI NAVALNY, OPPOSITORE NUMERO UNO DI PUTIN, RISCHIO' DI RIMETTERCI LE PENNE DOPO UN…

Da molto tempo, riferiscono le fonti ucraine, la sua salute peggiorava, senza spiegazioni. Marianna Budanova, 30 anni, moglie del capo dell’intelligence militare ucraina (Hur), Kyril Budanov, 37, è stata ricoverata in ospedale e i medici hanno scoperto che aveva in circolo metalli pesanti. L’ipotesi è quella di un avvelenamento. […] oggi sembra fuori pericolo.

Marianna Budanova è una psicologa, ex politica e volontaria presso l’ospedale di Kiev. È la seconda moglie dell’uomo di fiducia del presidente Zelensky, si sono sposati nel 2013. Nel 2020, si è candidata come deputata del partito Udar, guidato da Vitaliy Klitschko, sindaco della capitale ucraina e personalità entrata più volte in conflitto interno con Zelensky. Nel 2021, è stata sua consigliera per la lotta alla corruzione.

Da mesi, ha rivelato Budanov in un’intervista a Radio Liberty, Marianna «vive con me nel mio ufficio h 24 sette giorni su sette, non siamo mai più tornati a casa». […]

Lo stesso Kyril Budanov è scampato a una dozzina di attentati, anche prima del conflitto, come ricorda il sito Suspilne. […]

Quali sono i precedenti

Non ci sono informazioni sull’avvelenamento di Marianna Budanova. Né attualmente accuse e sospetti sui russi. L’episodio ricorda una modalità di trattamento degli oppositori, primi fra tutti l’avvelenamento di Alexander Litvinenko nel 2006, e quello di Alexei Navalny nel 2020. L’ex agente dei servizi russi dell'Fsb era fuggito a Londra nel 2000 dopo aver accusato i suoi superiori di aver ordinato l'assassinio dell'oligarca Boris Berezovsky. Dalla Gran Bretagna, aveva puntato il dito contro Putin per l'assassinio della giornalista Anna Politkovskaya.

Il 1 novembre 2006 Litvinenko si ammalò improvvisamente, morì in pochi giorni per intossicazione da polonio. Tre anni fa, il nemico interno numero uno del Cremlino, Navalny, perse conoscenza in aereo durante un volo da Tomsk a Mosca. Entrò in coma, fu ricoverato a Berlino, dove fu riscontrato un avvelenamento con l'agente nervino novichok. Stessa sostanza con cui è stata avvelenata l’ex spia russa Sergej Skripal nel 2018 nel Sud dell’Inghilterra.

Ci sono poi i casi di Viktor Yushchenko, candidato alle elezioni presidenziali ucraine nel 2004 e leader dell'opposizione, ricoverato in Austria dopo essere stato vittima di una misteriosa intossicazione da diossina, sostanza probabilmente ingerita insieme ad una minestra.

Salvato dalla morte, ma con il volto sfigurato, Yushechenko sfidò il filo-russo Viktor Yanukovych al ballottaggio delle presidenziali il 23 novembre 2004 e vinse nelle elezioni ripetute a causa dei brogli. Infine, il 28 marzo 2022, in quelle inutili trattative a poche settimane dallo scoppio della guerra, emerse che l’oligarca russo Roman Abramovich e i negoziatori ucraini avrebbero sofferto sintomi di sospetto avvelenamento, con forti irritazioni agli occhi e pelle squamata, dopo un incontro a Kiev per tentare di mettere fine al conflitto.

