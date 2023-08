10 ago 2023 19:12

UNA MOSCA BIANCA – ARKADY VOLOZH, FONDATORE DI “YANDEX”, IL GOOGLE RUSSO, PRENDE POSIZIONE CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA: “L’INVASIONE È BARBARA E SONO CATEGORICAMENTE CONTRARIO. SONO INORRIDITO PER IL DESTINO DELLE PERSONE IN UCRAINA, LE CUI CASE VENGONO BOMBARDATE OGNI GIORNO” – VOLOZH SI È DIMESSO DA CEO DELLA SOCIETÀ NEL 2022, DOPO ESSERE STATO PRESO DI MIRA DALLE SANZIONI EUROPEE. DAL 2014 VIVE IN ISRAELE