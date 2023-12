MOSCA CIECA? NO, MOSCA NUDA! – IN RUSSIA È SCOPPIATO UN CASINO PER LA FESTA DI NATALE NUDISTA ORGANIZZATA DALLA CONDUTTRICE TELEVISIVA NASTJA IVLEEVA – I PIÙ BIGOTTI HANNO CRITICATO LA GIORNALISTA, E TUTTI GLI SVIPPATI VARI CHE HANNO PARTECIPATO AL PARTY, PERCHÉ AVREBBERO MANCATO DI RISPETTO AI SOLDATI CHE COMBATTONO IN UCRAINA – TRA GLI INVITATI ANCHE IL RAPPER VACIO CHE SI È PRESENTATO CON SOLO UN CALZINO A COPRIRE LE SUE VIRTÙ... - VIDEO

La festa a tema nudista organizzata il 20 dicembre in un club di Mosca dalla conduttrice televisiva Nastja Ivleeva ha innescato una serie di indagini e procedimenti giudiziari, che ha travolto influenti personalità pubbliche.

Il tono goliardico del dress code “almost naked”, quasi nudo, ha irritato la parte del pubblico più conservatore. A poco sono servite le scuse pubbliche di personaggi come i cantanti Philipp Kirkorov, Dima Bilan, Lolita Miljavskaja, che si sono visti cancellare dai programmi dei prossimi eventi.

Fonti di canali Telegram e dei media indipendenti riferiscono che le emittenti televisive russe hanno ricevuto liste nere con i nomi delle celebrità che hanno partecipato alla festa. Le collaborazioni di Ivleeva con Tinkoff Bank e con l’operatore di telefonia Mts sono state interrotte. […]

A puntare il dito contro Ivleeva è una ventina di persone, guidate dall’attore e produttore Aleksandr Inshakov. Accusano la blogger di “atteggiamento irresponsabile” nei confronti del Paese. Chiedono che venga condannata a pagare un risarcimento di un miliardo di rubli, circa dieci milioni di euro, da destinare alla fondazione governativa “Difensori della Patria”, che sostiene i veterani e le loro famiglie.

[…] Il rapper Vacio, che ha forse preso troppo in parola le indicazioni sul dress code ed è arrivato alla festa con solo le scarpe e un calzino a coprire le parti intime, è stato condannato a 15 giorni di arresto amministrativo per propaganda di valori non tradizionali. Le immagini dell’artista sono state tra le prime a diventare virali in rete. È apparso in posa accanto all’organizzatrice, vestita con un abito trasparente, e sullo sfondo di una foto della giornalista Ksenja Sobchak, che indossava un abito finto nudo.

I video della parte pubblica dell’evento sono stati diffusi sui social network dai tabloid già la sera del 20 dicembre. Gli attivisti filogovernativi, indignati per il fatto che un evento del genere fosse stato organizzato «in un momento in cui la Russia conduce l’operazione militare per difendere i valori tradizionali», si sono immediatamente attivati per pretendere scuse pubbliche. […]

