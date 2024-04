LA MOSSA DEL CAVALLO DELL’AUSTRALIA – IL PAESE HA DECISO DI ABBATTERE I CAVALLI ALLO STATO SELVATICO DEL PARCO NAZIONALE DELLE SNOWY MOUNTAINS – LA SPECIE È STATA INTRODOTTA DAGLI EUROPEI E, ORA, MINACCIA ANIMALI E PIANTE NATIVE, OLTRE A INQUINARE I CORSI D'ACQUA – AL MOMENTO CI SONO 17.500 ESEMPLARI E LE AUTORITÀ INTENDONO RIDURNE IL NUMERO A 3.000 ENTRO IL 2027 – LA DECISIONE HA SCATENATO LE PROTESTE DEI…

(ANSA) - Circa un quinto del grande parco nazionale delle Snowy Mountains, nel sudest dell'Australia, resta chiuso al pubblico per i prossimi sei mesi, incluso quindi tutto il periodo invernale. La misura fa parte del programma di abbattimento da elicotteri dei cavalli allo stato selvatico, specie originariamente introdotta dagli europei il cui moltiplicarsi incontrollabile minaccia specie native uniche di animali e di piante, oltre a inquinare i corsi d'acqua.

Sono la maggiore causa di estinzione di specie native nel parco: l'ultimo rilevamento indica che siano circa 17.500 e le autorità intendono ridurne il numero a 3.000 entro metà 2027. Sono utilizzati elicotteri, ciascuno con a bordo un veterinario per sovrintendere all'operazione. La misura tuttavia è aspramente contestata da gruppi di oppositori che considerano i cosiddetti 'brumbies' parte dell'identità nazionale, celebrati anche dal poeta del mondo pioneristico del 'bush' australiano, Banjo Patterson.

L'intervento è stato deciso dopo un processo di consultazione pubblica e un'inchiesta del Senato, durante il quale sono stati raccolti 11 mila contributi, per l'80% in favore della misura di controllo. Soddisfatti anche i gruppi ambientalisti, che da tempo invocano misure per proteggere il parco e celebrano la decisione come una vittoria per la fauna e la flora native e per i ruscelli montani.

