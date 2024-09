26 set 2024 15:08

IL MOSSAD NON LASCIA TRACCE – A TAIWAN QUATTRO PERSONE SONO STATE INTERROGATE COME TESTIMONI, NELLE INDAGINI SULLA SOCIETÀ “GOLD APOLLO”, CHE AVREBBE PRODOTTO, TRAMITE UNA SUSSIDIARIA IN UNGHERIA, I MIGLIAIA DI CERCAPERSONE FATTI ESPLODERE NELLE MANI DEI MILIZIANI DI HEZBOLLAH, IN LIBANO. MA PER ORA, NON SONO EMERSE PROVE NÉ ELEMENTI UTILI – DAGOREPORT: ECCO COME È NATA (E PROSEGUITA) UNA DELLE OPERAZIONI DI INTELLIGENCE PIÙ INCREDIBILI DELLA STORIA