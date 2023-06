24 giu 2023 19:40

UN MOSTRO IN CASA – VICINO MONZA, UN UOMO (DI MERDA) MALTRATTAVA LA SUA FIDANZATA MALATA DI CANCRO. MINACCIAVA DI FARLA DORMIRE FUORI CASA SENZA COPERTE SE LEI NON LO AVESSE ACCONTENTATO SESSUALMENTE. UN’ALTRA VOLTA HA DETTO CHE LE AVREBBE NASCOSTO LA TESSERA SANITARIA COSÌ DA NON POTER ANDARE IN OSPEDALE A RICEVERE LE CURE PER IL TUMORE – LA POVERETTA NON È L’UNICA CADUTA NELLE GRINFIE DELL’AGUZZINO, IL 44ENNE È INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE E MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DI DUE DONNE..