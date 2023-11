28 nov 2023 19:28

IL MOSTRO DELL’OBITORIO – SCANDALO IN INGHILTERRA DOPO IL CASO DI DAVID FULLER, IL 69ENNE KILLER NECROFILO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER L’OMICIDIO DI DUE DONNE E PER AVER ABUSATO DI ALMENO CENTO CADAVERI MENTRE LAVORAVA COME ELETTRICISTA IN UN OSPEDALE NEL KENT – DALL’INCHIESTA È EMERSO CHE CONTROLLI INESISTENTI E GRAVI NEGLIGENZE HANNO PERMESSO ALL’UOMO DI AGIRE INDISTURBATO E DI ENTRARE ALMENO 444 VOLTE NELLE CAMERE MORTUARIE E…