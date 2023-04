12 apr 2023 09:48

UN MOSTRO PER FIDANZATO - A ROMA, UNA 24ENNE DI ORIGINI UCRAINE È STATA PICCHIATA, MINACCIATA E UMILIATA DAL COMPAGNO, DOPO CHE QUEST'ULTIMO HA SCOPERTO CHE LA GIOVANE NON PUÒ AVERE FIGLI - LA RAGAZZA È STATA NOTATA DA ALCUNI PASSANTI PER STRADA MENTRE SI LAMENTAVA E NON RIUSCIVA A REGGERSI IN PIEDI ED È STATA PORTATA IN OSPEDALE - AL SUO ARRIVO IN PRONTO SOCCORSO, LA DONNA HA RIVELATO CHE…