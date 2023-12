18 dic 2023 18:26

IL MOSTRO DELLA LAGUNA - UN 20ENNE ITALIANO DI ORIGINE MAROCCHINA È STATO ARRESTATO A VENEZIA PER APOLOGIA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE CON FINALITÀ DI TERRORISMO INTERNAZIONALE: INNEGGIAVA AD AL QAEDA E SPIEGAVA SUI SOCIAL COME COSTRUIRE BOMBE – LE MINACCE CONTRO I SOLDATI AMERICANI, LO STATO DI ISRAELE, GLI EBREI E LA COMUNITÀ LGTBQ - SUI SUOI DISPOSITIVI SONO STATI RITROVATI VIDEO IN CUI...