UN MOSTRO DI MOSTO – QUATTRO PERSONE SONO MORTE IN PROVINCIA DI COSENZA PER LE ESALAZIONI EMANATE DA UNA VASCA DI MOSTO D’UVA. UNA QUINTA PERSONA È RIMASTA FERITA E SI TROVA IN OSPEDALE – LE VITTIME SONO DUE FRATELLI, UN COGNATO E UN NIPOTE DI UNO DEI DUE. UNO DI LORO AVREBBE AVUTO UN MALORE E GLI ALTRI TRE HANNO PROVATO A SOCCORRERLO…

Morti per esalazioni mosto, vittime erano parenti

(ANSA) - Sono due fratelli , un cognato e un nipote di uno dei due, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, le persone decedute a Paola a causa delle esalazioni emanate dal mosto contenuto in una vasca. I quattro, assieme ad una quinta persona, una donna, che è rimasta intossicata in modo grave, erano impegnati nella fase conclusiva della produzione del vino per uso familiare. In particolare, secondo quanto si è appreso, i quattro stavano travasando il mosto da una vasca posta sotto il livello stradale in alcune botti. La morte dei quattro sarebbe sopravvenuta a causa della mancanza di ossigeno all'interno del locale.

Esalazioni tossiche dalla vasca del mosto d'uva: 4 morti e un ferito gravissimo

Quattro persone sono morte a Paola in Calabria a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d'uva. Una quinta persona è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ospedale.

L'incidente è avvenuto nel comune di Paola (Cosenza) in contrada Carusi. Sul posto presenti del Vigili del fuoco in attesa anche di una squadra Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca.

Le vittime, secondo quanto emerge dalle prime indagini sul posto delle forze dell'ordine, sono componenti di due nuclei familiari: due fratelli e un padre con il figlio. Uno dei fratelli avrebbe avuto un malore per le esalazioni nella vasca, mentre gli altri tre avrebbero cercato, “a catena”, di soccorrerlo rimanendo però storditi anche loro dalle esalazioni, risultate per tutti letali. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, per sincerarsi di quanto accaduto.

