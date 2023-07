IL MOSTRO DELLA PORTA ACCANTO - DAVID ZANDSTRA, IL PASTORE CHE HA CONFESSATO L'OMICIDIO DELLA PICCOLA GRETCHEN HARRISON A 48 ANNI DAL DELITTO, È STATO INCASTRATO GRAZIE ALLA CONFESSIONE DELLA MIGLIORE AMICA DI SUA FIGLIA, CHE HA RACCONTATO AGLI INVESTIGATORI CHE ERA SOLITA DORMIRE A CASA DEL PASTORE E UNA VOLTA SI SVEGLIÒ PERCHÉ LUI LA STAVA "TOCCANDO NELLE PARTI INTIME" - QUANDO GLI INQUIRENTI GLI HANNO PARLATO DELLE ACCUSE DI AGGRESSIONE SESSUALE, LUI HA CONFESSATO…

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

Gretchen Harrington DAVID ZANDSTRA

Quasi mezzo secolo dopo, l’assassino di Gretchen Harrington ha confessato. Ex pastore di una chiesa protestante riformata nel sobborgo di Marple, a Filadelfia, l’ottantatreenne David Zandstra è stato arrestato la scorsa settimana per l’omicidio di una bambina di otto anni, uccisa il 15 agosto 1975.

Zandstra era amico del padre della bambina, anche lui pastore di una vicina (e affiliata) chiesa presbiteriana riformata [...] Gretchen era uscita di casa a piedi alle 9.30, diretta alla Trinity Church del reverendo Zandstra. [...]Alle 11.23, Gretchen non era ancora arrivata, a differenza dei compagni: il padre chiamò la polizia.

Gretchen Harrington 23

Il corpo fu trovato in un’area alberata vicina, due mesi dopo. Era Zandstra il responsabile del trasferimento dei bambini da una chiesa all’altra, e poi partecipò alle ricerche che coinvolsero centinaia di persone — bambini inclusi — e fu lui a presiedere al funerale. Una testimone subito dopo il delitto disse di aver visto la bambina parlare con qualcuno al volante di una station wagon Rambler verde, come quella in possesso del pastore, ma lui aveva negato di averla incontrata quel giorno.

Gretchen Harrington 34

L’arresto è avvenuto dopo che, lo scorso gennaio, la migliore amica della figlia di Zandstra ha raccontato agli investigatori che spesso, da piccola, dormiva a casa del pastore e che quando aveva 10 anni una volta si svegliò perché lui la stava «toccando nelle parti intime». Quando ne parlò con la sua amica, la figlia del pastore, si sentì rispondere: «A volte lo fa». Dopo l’omicidio, da bambina aveva scritto nel diario: «Penso che sia stato Mr. Z». Ma allora non ebbe il coraggio di parlarne con le autorità.

Gretchen Harrington 45

Zandstra ha cambiato più volte residenza negli anni: ha vissuto in California e in Texas, è stato arrestato in Georgia. All’inizio ha negato tutto, ma quando gli investigatori gli hanno parlato delle accuse di aggressione sessuale contro di lui, ha confessato. Quella mattina di agosto — secondo le carte della procura — Zandstra era alla guida della sua station wagon verde, quando vide la bambina camminare verso la sua chiesa e le offrì un passaggio. La portò in un’area alberata non lontana, le chiese di togliersi i vestiti.

Gretchen Harrington DAVID ZANDSTRA

Quando Gretchen Harrington rifiutò, la picchiò a morte. Poi tentò di nascondere il corpo e fuggì. [...] L’amica della figlia del reverendo, che dopo tanti anni si è rivelata decisiva nella risoluzione del caso, ha osservato che un’altra sua compagna di classe avrebbe «rischiato per due volte di essere rapita» da Zandstra. [...] «È l’incubo peggiore per un genitore», ha commentato il procuratore. «Ha ucciso una bambina che si fidava di lui, poi si è comportato da amico della famiglia, per anni».

ARTICOLI CORRELATI