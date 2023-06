5 giu 2023 16:03

LA MOVIDA SELVAGGIA RISCHIA DI MANDARE IN BANCAROTTA I COMUNI – I SINDACI LANCIANO L'ALLARME DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE HA CONDANNATO IL COMUNE DI BRESCIA A PAGARE I DANNI PER SCHIAMAZZI E I RUMORI, IN SEGUITO AL RICORSO PRESENTATO DA ALCUNI CITTADINI – UN PRECEDENTE CHE PUO’ INNESCARE UNA VALANGA DI RICORSI – TORINO STUDIA IL MODO PER TRACCIARE IN TEMPO REALE GLI SPOSTAMENTI DEI PISCHELLI E I LIVELLI DI DECIBEL, AGGANCIANDOSI ALLE CELLE TELEFONICHE…