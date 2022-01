MULTA NEMICI, MOLTO ONORE – IN PROVINCIA DI VICENZA, UN CINQUANTENNE, STUFO DELLE AUTO PARCHEGGIATE IN CONTROMANO SU UN MARCIAPIEDE SOTTO CASA SUA, HA ALTERATO UNA VECCHIA MULTA E L’HA MESSA SUL PARABREZZA DI UN SUV IN DIVIETO DI SOSTA – MA QUANDO IL PROPRIETARIO DELL’AUTO SI È PRESENTATO DAI VIGILI PER PAGARE LA SANZIONE...

MultA

Sintesi dell'articolo di Davide De Bortoli per "Il Gazzettino" pubblicata da "la Verità"

Stanco delle soste selvagge sotto casa, un cittadino di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, si è inventato multe false per liberare il parcheggio. Al cinquantenne non andavano giù le vetture lasciate contromano sul marciapiede in via Eraclea. Così ha alterato una vecchia multa e l'ha messa sul parabrezza di un Suv in divieto, con un gesto a metà tra il film Amici miei e un eccesso di senso civico.

multa

L'iniziativa gli è costata una denuncia per falso materiale in atto pubblico commesso da un privato. Il proprietario dell'auto è infatti andato dai vigili per pagare la multa, ma gli agenti si sono accorti che la sanzione era artigianale. Il vigile fai da te è stato identificato grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza. La pena prevista va da otto mesi a quattro anni, a meno che il giudice non archivi ritenendo la fotocopia un falso grossolano.