CON LE MULTE I COMUNI HANNO TROVATO UN MODO SICURO PER FARE CASSA - ROMA È SECONDA DIETRO MILANO: GRAZIE AL TRAPPOLONE DEL TUTOR ATTIVATO IN GALLERIA GIOVANNI XXIII IL COMUNE HA SPICCATO 154 MILA VIOLAZIONI, CONTRO LE 107 MILA REGISTRATE DA TUTTI GLI ALTRI AUTOVELOX CITTADINI - I DATI NAZIONALI DEL "SOLE 24 ORE" SUGLI INCASSI DEI COMUNI: A RIETI LA SPESA PRO CAPITE PIÙ ALTA, VITERBO TRA LE MENO MULTATE D'ITALIA INSIEME A COSENZA – SALVINI: “GLI AUTOVELOX? GIUSTI SE SALVANO VITE, NO SE SONO UNA TASSA”

Erica Dellapasqua per roma.corriere.it - Estratti

Roma è seconda, dopo Milano, per incassi dei proventi delle multe: Milano prima con 145,9 milioni, la Capitale segue con 106,7. E ci sono sorprese nelle altre province della Regione. Rieti è tra le città che fa registrare importi pro capite maggiori, superiori ai 100 euro l'anno. Mentre Viterbo è in fondo alla classifica, tra le meno multate d'Italia.

Sono alcuni dei dati anticipati dal Sole 24 Ore e provenienti dal Siope, il sistema telematico del ministero dell'Economia che registra i movimenti di cassa delle pubbliche amministrazioni. Numeri che hanno innescato anche una polemica, col ministro dei Trasporti Matteo Salvini che è voluto intervenire sugli autovelox: «Giusti se salvano vite - ha detto - no se sono una tassa: i sindaci dovranno spiegare perché li mettono e con quale motivazione».

Roma seconda dopo Milano

Complessivamente gli italiani hanno pagato in un anno, 2023, multe per 1,535 miliardi di euro, in crescita del 6,4% sul 2022 e del 23,7% sul 2019, prima dell'arrivo del Covid. Una crescita che, di norma, è più evidente nei piccoli Comuni, che magari hanno installato nuovi dispositivi di rilevazione elettronica, rispetto alle grandi città che marciano al ritmo di grandi numeri già consolidati.

Ma non è sempre così. Per esempio, a Roma, col tutor attivato in galleria Giovanni XXIII il Comune ha spiccato 154 mila violazioni, contro le 107 mila registrate da tutti gli altri autovelox cittadini. Un rilevatore di velocità pensato soprattutto per ridurre gli incidenti in un tratto stradale dove invece erano frequenti e, spesso, gravissimi. In generale, stando ai dati, Roma coi suoi 106,7 milioni incassati (in calo del 19,1% rispetto a quattro anni fa) ottiene un incasso pro capite di 38,8 euro.

A Rieti boom di multe

A livello regionale la Capitale si conferma prima, come numero di sanzioni, e seguono Rieti con 6,9 milioni di euro, Latina con 1,4 milioni, Frosinone con 600 mila euro e, dicevamo, Viterbo con 200 mila euro. Tra le meno multate d'Italia, il capoluogo della Tuscia è in coda alla classica insieme a Cosenza e Carbonia (200 mila euro anche qui), Pesaro e Isernia (100 mila) e Vibo Valentia.