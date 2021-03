15 mar 2021 19:17

UNA MUMMIA COME MOGLIE – IN SCOZIA UN 78ENNE VIVEVA DA ANNI CON I RESTI ORMAI SCHELETRICI DELLA MOGLIE “PERCHÉ NON VOLEVA RIMANERE SOLO“ - ALLA POLIZIA HA DETTO CHE NON POTEVA ACCETTARE CHE LA DONNA FOSSE DECEDUTA. SECONDO QUANTO AFFERMATO DALL’UOMO, LA MOGLIE SAREBBE “MORTA PER CAUSE NATURALI ALCUNI ANNI FA”. ECCO COME HANNO SCOPERTO…