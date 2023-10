MUMMIA MIA! - DOPO 128 ANNI, "STONEMAN WILLIE", UNO DEI CORPI MUMMIFICATI PIU' ANTICHI DEGLI STATI UNITI, VERRÀ FINALMENTE SEPOLTO - IL CADAVERE, CHE FINO AD OGGI ERA ESPOSTO IN UNA CASA FUNERARIA IN PENNSYLVANIA, APPARTENEVA A UN LADRO MORTO IN PRIGIONE ED ERA STATO MUMMIFICATO DA UN BECCHINO CHE SPERIMENTAVA NUOVE TECNICHE DI IMBALSAMAZIONE - VISTO CHE L'UOMO AVEVA FORNITO UN NOME FALSO AL MOMENTO DELL'ARRESTO, LA VERA IDENTITÀ DI STONEMAN WILLIE È RIMASTA NASCOSTA E COSI'...

Da www.lastampa.it

Per 128 anni, una delle mummie più antiche degli Stati Uniti è stata esposta in una casa funeraria locale nella piccola città di Reading, in Pennsylvania.[…] Si tratta di un ladro deceduto per insufficienza renale in una prigione locale e accidentalmente mummificato da un becchino che sperimentava nuove tecniche di imbalsamazione. Poiché aveva fornito un nome fittizio alle autorità al momento dell'arresto, la vera identità di Stoneman Willie è rimasta nascosta e le autorità locali non sono riuscite a trovare parenti. La casa funeraria, che inizialmente aveva cercato di imbalsamare il corpo mentre cercava parenti, ha infine fatto istanza allo stato per ottenere il permesso di conservare il corpo anziché seppellirlo[…]

Oltre 100 anni dopo, con l'ausilio della tecnologia e una ricerca approfondita di documenti storici, la casa funeraria afferma finalmente di aver identificato Stoneman Willie e rivelerà il suo nome presso la sua tomba questa settimana. Ma prima, la città di Reading si è unita per commemorare l'uomo che è stato parte della leggenda e dell'identità popolare della città per generazioni.

