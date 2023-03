24 mar 2023 10:45

MUMMIA MIA! - A MILANO, IL CORPO MUMMIFICATO DI UNA 90ENNE È STATO SCOPERTO DAI CARABINIERI IN CASA DELLA FIGLIA, DOPO LA MORTE DI QUEST'ULTIMA - LA 64ENNE, MORTA PER CAUSE NATURALI, AVREBBE NASCOSTO IL CADAVERE DELLA MADRE PER CONTINUARE A RICEVERNE LA PENSIONE - DURANTE LE RICERCHE DI DOCUMENTI PER INDIVIDUARE LA RESIDENZA DELL'ANZIANA DONNA, I MILITARI HANNO TROVATO IL SUO CORPO NASCOSTO IN UNA CASSAPANCA…