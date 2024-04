14 apr 2024 17:00

MUMMIA MIA! – IL CADAVERE IN STATO DI DECOMPOSIZIONE DI UNA SUORA E’ STATO RITROVATO IN UN BORSONE, IN CILE – L’80ENNE, MORTA UN ANNO FA, AVEVA CHIESTO A UNA SUA CONSORELLA DI NON DENUNCIARNE IL DECESSO: QUANDO LA FIGLIA DELLA DONNA MORTA E' ANDATA A TROVARLA, L'ALTRA SUORA HA SPOSTATO IL CADAVERE NASCONDENDOLO IN UNA VALIGIA CHE E' STATA LASCIATA PER STRADA...