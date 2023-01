I MURI PARLANO – A CAMPOBELLO DI MAZARA E' STATO SCOPERTO IL TERZO COVO DI MATTEO MESSINA DENARO - NELLA PRIMA CASA SEQUESTRATA AL BOSS SONO STATI TROVATI UN LIBRO MASTRO, UN TACCUINO CON APPUNTI, FOGLIETTI E POST-IT CON NUMERI DI TELEFONO - IL BOSS È STATO SOTTOPOSTO ALLA PRIMA CHEMIOTERAPIA IN CARCERE A L’AQUILA - QUANDO È STATO ARRESTATO, IN TASCA AVEVA UN SANTINO DEL SACRO CUORE DI GESÙ, LA LISTA DELLA SPESA E UN PORTACHIAVI CON UN’ETICHETTA CHE RECITAVA “IL MITO, LA LEGGENDA, SEI TU” …

1. TROVATO UN TERZO COVO A CAMPOBELLO DI MAZARA

Lara Sirignano, Valentina Santarpia per www.corriere.it

Nell’indagine sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro spunta un terzo covo. A scoprirlo, su indicazione di una fonte, è stata la polizia. Si tratta di una abitazione che si trova sempre a Campobello di Mazara, paese in cui il capomafia si sarebbe nascosto prima di trasferirsi in vicolo San Vito, dove è stato scoperto il primo appartamento del boss. Gli investigatori hanno isolato la zona e sono in arrivo gli uomini della scientifica per repertare ogni elemento utile all'indagine.

2. NELLA CASA DI MESSINA DENARO TROVATI APPUNTI, CONTABILITÀ E NUMERI DEL TELEFONO: IL LIBRO MASTRO DEL PADRINO

Estratto dell’articolo di Salvo Palazzolo per www.repubblica.it

Il boss Matteo Messina Denaro era molto ordinato. Su una scrivania, aveva una serie di carpette, in cui sistemava appunti e documenti. C’è un vero tesoro nel covo di via Cb 31 dove i carabinieri del Ros hanno fatto irruzione martedì mattina: la perquisizione non si è mai fermata. Un tesoro per le indagini. Gli investigatori hanno trovato un sorta di libro mastro, un taccuino con tanti appunti e cifre, risalenti anche ad anni passati, fino al 2016. E poi numeri di telefono, il boss ricercato dal giugno 1993 li annotava su foglietti e post-it.

[…] Messina Denaro conservava anche un’ampia contabilità, con entrate e uscite a tanti zeri. […]

3. PROCESSO STRAGI A CALTANISSETTA, PRIMA CHEMIO IN CARCERE: MESSINA DENARO RINUNCIA A VIDEOCONFERENZA

Estratto dell’articolo da www.gds.it

Il boss Matteo Messina Denaro avrebbe rinunciato a essere presente in videoconferenza, dal carcere de L’Aquila, con l’aula bunker di Caltanissetta a causa della sua prima seduta di chemioterapia a cui viene sottoposto in queste ore all’interno dell’istituto penitenziario.

A quanto si apprende da fonti informate, sarebbe stata allestita un’apposita stanza non molto distante dalla sua cella dove Messina Denaro si sottopone alle cure.

Al momento non c’è certezza, in virtù di questa necessità medica, su quali saranno le intenzioni del boss di Cosa Nostra in merito all’eventuale sua partecipazione alle prossime udienze del processo.

4. MESSINA DENARO AVEVA IN TASCA UN SANTINO DI GESÙ E LA LISTA DELLA SPESA

Estratto dell’articolo di Umberto Lucentini per www.gds.it

Un santino del Sacro cuore di Gesù. La lista della spesa. Gli scontrini di una farmacia e di un supermercato di Campobello di Mazara. Un portachiavi con un’etichetta che recita «Il mito, la leggenda, sei tu...». Due telefonini. Come un qualunque paziente che va in casa di cura per sottoporsi a cure chemioterapiche, Matteo Messina Denaro aveva con sé un po’ del suo mondo da latitante-ammalato quando è stato bloccato dai carabinieri del Ros, e dai Gis, che hanno portato a compimento l’operazione di cattura della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido.

[…] è subito scatta la perquisizione sia del boss sia dell’auto, una Fiat Bravo bianca guidata da Giovanni Luppino, commerciante di olive arrestato col boss e pregiudicato per traffico di droga. «Tutto quanto è stato trovato all’ormai ex latitante» ha spiegato il comandante del Ros, il generale Pasquale Angelosanto, compresi i due telefonini, «è già stato affidato al nucleo specializzato del Ris di Messina per le analisi e gli accertamenti necessari». Messina Denaro e Luppino sono partiti da Campobello di Mazara per la seduta di chemioterapia che il «paziente Andrea Bonafede» aveva prenotato da tempo dato il «quadro clinico molto serio» come viene definito dai medici che lo avevano in cura anche per il morbo di Crohn.

