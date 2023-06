MUSICA, VIDEO E FESTE IN PISCINA: IL “COVO” DORATO DEI "THEBORDERLINE" - NELLA VILLA DI CAMPAGNA DEL PADRE DI MATTEO DI PIETRO, CHE E' L’UNICO INDAGATO NELL’INCIDENTE DI CASAL PALOCCO (CHE È COSTATO LA VITA AL PICCOLO MANUEL), GLI INFLUENCER-SVALVOLATI DI YOUTUBE ERANO SOLITI RITROVARSI PER CREARE LE LORO SCEMENZE DA DIFFONDERE SUL WEB – I VICINI: "C'ERA UNA VIAVAI DI MACCHINE. LA LORO MUSICA A PROFUSIONE ARRIVAVA IN TUTTE LE CASE”

Estratto dell'articolo di Romina Marceca per “la Repubblica - Edizione Roma”

theborderline 5

La musica è finita. Niente più party a bordo piscina nei fine settimana o nei giorni di festa con musica a profusione « che arrivava in tutte le case » , racconta Maria. Si percepisce solo il verso dei gufi adesso in questa stradina nelle campagne laziali. Ai lati ville più o meno lussuose, un maneggio, distese di ulivi. Ma la villa più bella, color cotto, « la più grande » , dice una vicina, è il covo dove i TheBorderline si rifugiavano per realizzare i lanci delle loro challenge.

È da qui che arrivava la voce strozzata in gola e modulata di Vito Lo Iacono mentre guardava dritto in telecamera. E non ci sono più le Go- pro piazzate ovunque nel giardino con un nasone, il roseto e i cipressi ai lati.

theborderline 3

Una residenza maestosa di proprietà di Paolo Di Pietro, il papà di Matteo l’unico indagato nella tragedia di Casal Palocco. È qui che Matteo Di Pietro, accusato di omicidio stradale per avere travolto e ucciso al volante di una Lamborghini Urus il piccolo Manuel di 5 anni, aveva il suo set per le sfide più improbabili come quella della permanenza dentro una cella.

the borderline 2

«Non li vedo da almeno dieci giorni — spiega Maria che in questa strada con l’erba alta ai margini abita dal 2018 — ma soprattutto li seguiva mia figlia di 9 anni che da dietro le piante ascoltava in diretta le riprese. E mi raccontava che sono youtuber. È lei che ha riconosciuto la voce di Lo Iacono nei video diffusi dopo quel terribile incidente. Siamo sconvolti da quanto è accaduto. A noi non davano fastidio le loro musiche, alla fine erano qui a settimane alterne. Arrivavano macchine in continuazione, suonavano il clacson e gli aprivano il cancello».

(...)

theborderline 6 matteo di pietro con il padre paolo 3 the borderline 1 theborderline 1 vito loiacono. theborderline - Matteo Di Pietro con la fidanzata Giulia Giannandrea - Vito Loiacono - Marco Ciaffaroni - Leonardo Golinelli matteo di pietro paolo di pietro guida una ferrari