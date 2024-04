MUSK È ACCERCHIATO – IL “WALL STREET JOURNAL” RIVELA: I TERMINALI DI STARLINK VENGONO VENDUTI SUL MERCATO NERO IN RUSSIA, ASIA ED EMIRATI ARABI, E FINISCONO NELLE MANI DEI NEMICI DEGLI STATI UNITI. CONTINUA LO SCONTRO CON IL BRASILE, CON LULA CHE ATTACCA: “AIUTI IL PIANETA INVECE DI COSTRUIRE RAZZI” – E IN ITALIA? ADOLFO URSO HA MESSO AL TAVOLO STARLINK E TIM DOPO LO SCAZZO SULLE FREQUENZE: ENTRO IL 24 APRILE LE DUE AZIENDE DOVRANNO COMUNICARE I DATI TECNICI…

MIMIT CHIEDE A TIM E STARLINK DATI TECNICI ENTRO IL 24 APRILE

satelliti starlink

(ANSA) - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy si è fatto parte attiva del tavolo di confronto e di coordinamento tra le delegazioni tecniche di Tim e Starlink, l'operatore controllato da Space X di Elon Musk.

"Durante l'incontro - sintetizza una nota - il ministero ha illustrato alle parti un modello tecnico per l'analisi elaborato dalla Fondazione Ugo Bordoni, in house del Ministero, e ha chiesto alle parti di ricevere i dati tecnici necessari per lo studio delle frequenze entro il 24 aprile". Successivamente verrà eseguita una simulazione per stimare eventuali interferenze. "L'esito dell'analisi verrà fornito alle società entro i successivi 20 giorni, così da indicare una soluzione volta al coordinamento tra le parti" spiega il Mimit.

lancio satelliti starlink spacex

WSJ, 'STARLINK SUL MERCATO NERO, I RUSSI LI USANO IN UCRAINA'

(ANSA) - I terminali di Starlink sono in vendita sul mercato nero in Russia, Asia e Emirati Arabi Uniti, finendo così in molte occasioni nelle mani di alcuni dei nemici degli Stati Uniti. Lo riporta il Wall Street Journal. In Russia e in Cina l'uso della tecnologia Starlink è vietato perché potrebbe mettere in pericolo il controllo dell'informazione e più in generale per i sospetti su qualsiasi tipo di tecnologia americana. Nonostante questo Starlink, riporta il Wall Street Journal citando l'intermediario russo che li vende, sarebbe usato dalle forze militari russe che si trovano nei "nuovi territori", ovvero nelle aree occupate dell'Ucraina. E la società di Elon Musk "non li ha spenti".

elon musk - space x

LULA ATTACCA MUSK, 'AIUTI IL PIANETA INVECE DI COSTRUIRE RAZZI'

(ANSA) - Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha inviato un messaggio indiretto a Elon Musk, proprietario del social media X, dopo gli attacchi del miliardario contro il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes.

BE BOP A LULA - MEME BY CARLI

"Oggi abbiamo persone che non credono che la deforestazione e gli incendi danneggino la Terra e non prendono sul serio cosa significhi preservare la vita sul pianeta. Ci sono persino miliardari che cercano di costruire razzi, viaggiare in orbita, vedere se c'è spazio là fuori mentre dovrebbero invece imparare a vivere e usare i soldi per contribuire a preservare il pianeta, per migliorare la vita delle persone", ha affermato il presidente. Poche ore prima Musk aveva definito Moraes un "dittatore" per aver bloccato i profili di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro su X, accusando il giudice di tenere Lula "al guinzaglio".

lula da silva con emmanuel macron 2 lula e xi jinping il progetto starlink di elon musk lancio satelliti starlink spacex elon musk - missione marte con space x