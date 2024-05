MUSK ATTACK! - LA "SPACEX" DI ELON MUSK SI PREPARA AL QUARTO TENTATIVO DI LANCIO DI "STARSHIP", LA NAVICELLA SPAZIALE PROGETTATA PER ESSERE RIUTILIZZABILE E DESTINATA ALLE FUTURE MISSIONI VERSO LUNA E MARTE - I PRIMI TRE TENTATIVI SONO STATI DEI FLOP: NEI PRIMI DUE TEST IL VEICOLO È STATO FATTO ESPLODERE POCHI MINUTI DOPO IL LANCIO A CAUSA DEI PROBLEMI RISCONTRATI, NEL TERZO S'È PERSO IL SEGNALE DELLA NAVETTA AL RIENTRO NELL'ATMOSFERA. SARA' LA VOLTA BUONA?

(ANSA) - SpaceX sta ultimando i preparativi per il quarto tentativo di lancio di Starship, la nave spaziale progettata per essere completamente e rapidamente riutilizzabile e destinata alle future missioni verso la Luna e Marte: il nuovo test è fissato per il 5 giugno a partire dalle ore 14,00 italiane, anche se l'azienda non ha ancora rivelato la durata della finestra di lancio.

Nei giorni scorsi è stata completata con successo la prova generale, il cosiddetto 'wet dress rehearsal', che prevede di ricreare tutte le condizioni precedenti ad un lancio e all'accensione dei motori, incluso il caricamento del propellente nei serbatoi. La compagnia di Elon Musk ha confermato la riuscita del test su X, aggiungendo che è ancora in attesa dell'approvazione normativa da parte dell'Agenzia Federale statunitense per l'Aviazione (Faa).

Infatti, l'indagine sull'incidente avvenuto durante il tentativo del 14 marzo scorso, nel quale è stato perduto il segnale della navetta al rientro nell'atmosfera, non è stata ancora conclusa, anche se la Faa ha riferito di non aver riscontrato problemi di pubblica sicurezza. Ciò significa che Starship può tornare a volare anche se l'indagine generale è ancora in corso, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla licenza di lancio.

SpaceX dovrà poi concludere le ispezioni finali, come anche la chiusura dello scudo termico, che nell'ultima prova ha mostrato qualche problema proprio durante la fase critica del rientro: come ha affermato l'azienda sul suo sito, Starship ha infatti riscontrato un riscaldamento molto maggiore del previsto. Infine, l'ultimo passaggio riguarderà l'installazione e l'armamento del sistema di sicurezza del volo, che consiste in cariche esplosive posizionate sia sul booster che sulla navetta: il sistema è stato utilizzato nei primi due test di volo, quando il veicolo è stato fatto esplodere pochi minuti dopo il lancio a causa dei problemi riscontrati.

