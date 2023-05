MUSK HA TENUTO IL SEGRETO DI PULCINELLA - LINDA YACCARINO È STATA SCELTA COME AMMINISTRATORE DELEGATO DI TWITTER: LO SVALVOLATO AVEVA ANNUNCIATO DI AVER INDIVIDUATO LA DONNA CHE SAREBBE DIVENTATA CEO SENZA FARE IL NOME, MA POCO DOPO IL “WALL STREET JOURNAL” AVEVA SPARATO LA NOTIZIA DELLA MANAGER – YACCARINO SI È DIMESSA NBCUNIVERSAL E PRENDERÀ L’INCARICO IN TWITTER ENTRO SEI SETTIMANE…

elon musk linda yaccarino

Linda Yaccarino è stata scelta da Elon Musk come amministratore delegato di Twitter.

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti.

La manager si è dimessa da NBCUniversal e si appresta a prendere il timone della società che cinguetta, aprendo un nuovo capitolo per la piattaforma. Il suo arrivo potrebbe stemperare i timori degli inserzionisti di Twitter.

Al posto di Yaccarino a NBCUniversal sarà assunto ad interim da Mark Marshall. Yaccarino è entrata a NBCUniversal nel 2011 ed è salita ai vertici della divisione pubblicitaria della società. La manager ha relazioni di lunga data con gli uffici marketing delle maggiori società e, per questo, potrebbe essere utile a Twitter alle prese con una fuga della pubblicità.

linda yaccarino

Già il Wall Street Journal nelle scorse ore ha riportato la notizia che Yaccarino è in trattative per diventare il nuovo Ceo. Ed Elon Musk su Twitter ha affermato che il prossimo Ad sarà donna ed entrerà in carica entro sei settimane.

Lo scorso dicembre Musk aveva lanciato sulla piattaforma un sondaggio per chiedere agli utenti se fosse il caso che si dimettesse da amministratore delegato. Il 57,5% aveva votato in favore delle dimissioni contro il 42,5% che invece lo voleva ancora al timone. Il patron del social aveva promesso di rispettare i risultati del sondaggio ma non aveva fornito dettagli sui tempi delle dimissioni e neppure sul nome del suo potenziale successore.

elon musk titolo tesla festeggia dopo annuncio del nuovo ceo twitter