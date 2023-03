MUSK-OLINITÀ TOSSICA - ELON MUSK SI SCUSA PER AVER DERISO UN SUO DIPENDENTE AFFETTO DA DISTROFIA MUSCOLARE E COSTRETTO SULLA SEDIA A ROTELLE, CHE SI ERA LAMENTATO DI NON RIUSCIRE COLLEGARSI A TWITTER E DELLE RISORSE UMANE DELLA SOCIETÀ (CHE NON ERANO STATE IN GRADO DI DIRGLI SE ERA STATO LICENZIATO O MENO) - "MR. TESLA" HA RISPOSTO: "NON LAVORA E RIVENDICA COME SCUSA DI AVERE UNA DISABILITÀ CHE GLI IMPEDISCE DI DIGITARE CON I TASTI MA NON DI TWITTARE" - L'UE CHIEDE A MUSK DI ASSUMERE PIÙ PERSONALE PER MODERARE I CONTENUTI…

1. TWITTER: MUSK DERIDE UN DIPENDENTE DISABILE, POI SI SCUSA

(ANSA) - Elon Musk chiede scusa al dipendente di Twitter disabile sul quale aveva ironizzato in una serie di cinguettii. "Vorrei scusarmi" con Haraldur Thorleifsson "per non aver capito la situazione. Mi ero basato su cose che mi erano state dette e che non sono vere", ha twittato Musk dopo che alcune ore prima lo aveva deriso sul social. Thorleifsson, affetto da distrofia muscolare e costretto sulla sedia a rotelle, aveva scritto su Twitter che non riusciva più da nove giorni a collegarsi con il suo computer al social e che le risorse umane della società non erano state in grado di dirgli se era ancora un dipendente o meno.

Un tweet al quale ha risposto Musk mettendo in dubbio la sua malattia e il suo lavoro. "Questo ragazzo, che è benestante, non lavora e rivendica come scusa di avere una disabilità che gli impedisce di digitare con i tasti ma non di twittare", aveva scritto Musk prima di scusarsi.

FT, 'UE A MUSK, ASSUMERE PIÙ PERSONALE PER MODERARE TWITTER'

(ANSA) - L'Unione Europea ha detto a Elon Musk di assumere più personale per moderare i contenuti. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Bruxelles avrebbe messo in evidenza con il miliardario la necessità di assumere più esseri umani come moderatori e fact-checker per moderare i contenuti sulla piattaforma. Al momento Twitter usa l'intelligenza artificiale e personale per controllare i contenuti.

