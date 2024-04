MUSK QUE NADA – IL PATRON DI “X” FA IL PAZZO ANCHE IN BRASILE E SFIDA IL GIUDICE DEL TRIBUNALE SUPREMO FEDERALE, ALEXANDRE DE MORAES: IL MOTIVO? NEL PAESE SUDAMERICANO, LA MAGISTRATURA CHE INDAGA SUL CRIMINE ORGANIZZATO PUÒ BLOCCARE GLI ACCOUNT SOCIAL (CONSIDERATI UN MEZZO PER GLI ILLECITI) E "MR. TESLA" CONTESTA LE CENSURE: “REVOCHEREMO LE RESTRIZIONI: QUESTO GIUDICE HA IMPOSTO PESANTI MULTE, HA MINACCIATO DI ARRESTARE I NOSTRI DIPENDENTI E HA TAGLIATO L'ACCESSO A X IN BRASILE..."

(ANSA) - "Perché in Brasile chiedete così tanta censura?" E' il commento-provocazione che il proprietario di X, Elon Musk, ha lasciato in risposta a un vecchio post del giudice del Tribunale supremo federale, Alexandre de Moraes. Il miliardario statunitense dal suo profilo ha poi sfidato la giustizia brasiliana annunciando che rimuoverà le restrizioni contro i profili bloccati per volere di Moraes, denunciando una presunta "censura aggressiva" che "viola la legge e la volontà del popolo brasiliano".

"Stiamo revocando tutte le restrizioni - ha avvertito Musk -. Questo giudice ha imposto pesanti multe, ha minacciato di arrestare i nostri dipendenti e ha tagliato l'accesso a X in Brasile. Di conseguenza, probabilmente perderemo tutti i guadagni e dovremo chiudere il nostro ufficio", ha scritto il miliardario, aggiungendo: "Qualcuno salvi il Brasile!".

2. X CONTESTA L'ORDINE "FORZATO" DEL BRASILE DI BLOCCARE ALCUNI ACCOUNT

(Reuters) - X Corp, ex Twitter, è stata "costretta da decisioni del tribunale" a bloccare alcuni account popolari in Brasile e le è stato vietato di fornire dettagli sull'ordine, ha detto sabato la società. Il proprietario di X, Elon Musk, ha dichiarato in un post sulla piattaforma che questo ordine potrebbe portare a una perdita totale di entrate e alla chiusura degli uffici in Brasile, promettendo che lo contesterà legalmente ove possibile.

La società di social media ha affermato di non essere a conoscenza del motivo per cui sono stati emessi gli ordini di blocco e di non poter fornire dettagli sugli account interessati, aggiungendo che è minacciata di multe giornaliere se non si adegua. "Questo giudice ha applicato multe enormi, ha minacciato di arrestare i nostri dipendenti e di interrompere l'accesso a X in Brasile", ha detto Musk riferendosi al post di un utente, apre una nuova schedasulla “repressione della libertà di parola” del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes.

L'anno scorso, Moraes ha anche ordinato un'indagine sui dirigenti della piattaforma di messaggistica sociale Telegram e Alphabet's (GOOGL.O)., apre una nuova schedaGoogle, responsabile di una campagna di critica ad una proposta di legge sulla regolamentazione di Internet. Il disegno di legge affida alle società Internet, ai motori di ricerca e ai servizi di messaggistica sociale l’onere di trovare e segnalare materiale illegale, invece di lasciarlo ai tribunali, e addebitare pesanti multe per chi non lo fa.