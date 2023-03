MUTA SONO - SI È AVVALSA DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE DAVANTI AL GIP ROSALIA MESSINA DENARO, SORELLA DEL BOSS MATTEO, ARRESTATA VENERDÌ PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA – LA DONNA, CHE ERA LA CASSA DEL CLAN E CON IL FRATELLO AVEVA UNA FITTA CORRISPONDENZA, IN UN PIZZINO IMPRECAVA CONTRO GLI INQUIRENTI E UN PROGRAMMA TV: “FANNO SCHIFO. TI INSULTANO, DOPO AVER ARRESTATO PERSONE A TE CARE…”

1. LA SORELLA DI MESSINA DENARO NON RISPONDE AL GIP

rosalia messina denaro 1

(ANSA) - Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip Alfredo Montalto Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo Messina Denaro arrestata venerdì per associazione mafiosa. La donna, sentita per l'interrogatorio di garanzia nel carcere Pagliarelli, era assistita dall'avvocato Daniele Bernardone.

2. QUANDO ROSALIA MESSINA DENARO IMPRECAVA CONTRO INQUIRENTI E TV: "FANNO SCHIFO, TI INSULTANO"

Estratto dell’articolo di Sandra Figliuolo per www.palermotoday.it

rosalia messina denaro 2

"Fanno schifo... Ti insultano, dopo aver arrestato persone a te care", così scriveva in un pizzino "Fragolone", alias Rosalia "Rosetta" Messina Denaro, sorella dell'ex superlatitante, scagliandosi addirittura contro un programma televisivo in cui si dava notizia della cattura di alcuni "postini" del boss, cioè persone che facevano parte di quella catena umana necessaria per consentire la circolazione dei bigliettini segreti da e per il mafioso.

Il retroscena emerge dall'ordinanza di custodia cautelare del gip Alfredo Montalto che, accogliendo la richiesta del procuratore Maurizio De Lucia, dell'aggiunto Paolo Guido e dei sostituti Gianluca De Leo e Pierangelo Padova, ha disposto il carcere per la donna.

Che non sarebbe stata una semplice favoreggiatrice, cioè una sorella che protegge amorevolmente il fratello più piccolo e poi anche malato, ma una donna di mafia a tutti gli effetti, "ortodossa", che "nel tempo ha assunto un ruolo che richiede obbedienza, silenzio e connivenza, rivestendo in pieno (e prima di lei e insieme a lei tutti gli altri fratelli e sorelle che si sono avvicendati in questo ruolo) il compito di garante per l'intera Cosa nostra della sopravvivenza del suo unico grande capo ancora latitante", dicono gli inquirenti.

rosalia messina denaro

L'indagata "condivide e sposa la latitanza" di Matteo Messina Denaro e arriva persino ad incitarlo a perseverare, a mantenere il suo ruolo apicale nell'organizzazione criminale, costi quel che costi.

[…] In una lettera inviata al fratello "Fragolone" imprecava: "Fanno schifo... Ti insultano, dopo aver arrestato persone a te care, lo fanno apposta". Il riferimento, secondo l'accusa, sarebbe alla notizia che la donna avrebbe appreso dalla tv legata all'operazione "Ermes" dell'agosto 2015, con la quale erano stati arrestati una serie di fiancheggiatori di Messina Denaro.

