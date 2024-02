3 feb 2024 17:49

MUTANDE E CATENE - "CARO MERLO, SECONDO LEI È PIÙ VIOLENTO ESSERE TRASCINATA IN TRIBUNALE IN CATENE E MANETTE ANCHE AI PIEDI COME LA SIMPATICISSIMA ILARIA SALIS O SUBIRE, DA VITTIMA COMPIANTA DI UNO STUPRO, MALCELATA DA UN DRAPPO NERO, ORE DI MORTIFICANTE INTERROGATORIO, MARTELLANTE E INTIMO, MUTANDE COMPRESE, CON 1.400 DOMANDE IN SEI UDIENZE? “QUANDO L’HA PRESA PER I CAPELLI HA USATO UNA MANO O TUTTE E DUE?”. “I PANTALONCINI ERANO ELASTICIZZATI?”. “HA URLATO?”. NON CREDO CHE IN UNGHERIA SE LA PASSINO MEGLIO, MA A ME QUEST’ITALIA PARE ORRIBILE”