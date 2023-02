14 feb 2023 14:27

MUTO SONO! – MATTEO MESSINA DENARO NON HA PARLATO DURANTE IL PRIMO INTERROGATORIO IN CARCERE A L’AQUILA: IL BOSS HA RISPOSTO A DOMANDE DI RITO, MA HA GIÀ FATTO CAPIRE CHE NON HA INTENZIONE DI RIVELARE I SEGRETI DI COSA NOSTRA. ANZI: SI È SBILANCIATO SOLO PER NEGARE IL RUOLO DI CAPOMAFIA. SUL CONTENUTO DELL’INTERROGATORIO I PM HANNO MANTENUTO IL MASSIMO RISERBO, MA IL VERBALE NON È STATO SECRETATO. SEGNO CHE…