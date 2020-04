IL VIRUS DEGLI ALTRI - IN GERMANIA AUMENTANO MORTI (315) E CONTAGI (2.866) MA EVIDENTEMENTE IL GOVERNO CONSIDERA QUESTO NUMERO ''GESTIBILE'', TANTO DA CONFERMARE LA RIAPERTURA DI MOLTE ATTIVITÀ PER LUNEDÌ - NEGLI USA I MORTI HANNO SUPERATO I 28MILA, ANCHE NEL PAESE C'È LA BOMBA DELLE CASE DI RIPOSO - 3.448 NUOVI CONTAGI IN RUSSIA, SOLO 12 IN CINA E 22 IN COREA DEL SUD