Da “la Stampa”
«Si chiama Jane Hartley la prossima ambasciatrice statunitense in Italia». L'indiscrezione arriva dall'Associated Press. Hartley era stata nominata ambasciatrice in Francia da Barack Obama.
MY HARTLEY WILL GO ON – L'INDISCREZIONE DI "ASSOCIATED PRESS": LA PROSSIMA AMBASCIATRICE STATUNITENSE IN ITALIA SARÀ JANE HARTLEY. HA 71 ANNI ED ERA STATA GIÀ NOMINATA AMBASCIATRICE IN FRANCIA DA BARACK OBAMA-
Da “la Stampa”
«Si chiama Jane Hartley la prossima ambasciatrice statunitense in Italia». L'indiscrezione arriva dall'Associated Press. Hartley era stata nominata ambasciatrice in Francia da Barack Obama.
CAFONALINO – A ROMA STA TORNANDO LA NORMALITÀ: SVIPPATI, MORTI DI FAMA, PREZZEMOLINI E SVOLTAPAGNOTTA DEI PARTY RIEMERGONO DAL LETARGO E SI RITROVANO A SBEVAZZARE AL MAXXI, CHE INAUGURA LA NUOVA STAGIONE - AVVISTATI BEBE VIO, GIAMPIERO INGRASSIA, SONIA BRUGANELLI, ROCCO FASANO, JANE ALEXANDER, MONICA GIANDOTTI E ANCHE IL DEPUTATO FORCHETTONE DI "ITALIA VIVA" LUCIANO NOBILI…
HABEMUS PASS! L’UE HA RAGGIUNTO L’ACCORDO SUL CERTIFICATO DIGITALE CHE DOVREBBE RENDERE I VIAGGI PIÙ FACILI (E SICURI) – SI DOVRÀ PROVARE L'AVVENUTA VACCINAZIONE O LA GUARIGIONE DAL COVID (MA PER ORA NON VALGONO I SIEROLOGICI COME PROVA) – IL REGOLAMENTO ENTRERA’ IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2021 E RESTERA’ VALIDO PER UN ANNO. MA COMUNQUE NON SARA’ UNA PRECONDIZIONE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ALLORA A CHE SERVE?)
CHE ESTATE SI PROSPETTA PER I GIOVANI? – TUTTE LE DOMANDE SULLE MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI AI RAGAZZI – SOLO BOLZANO HA APERTO LA SOMMINISTRAZIONE A TUTTE LE FASCE DI ETA’ A CAUSA DI UN’ABBONDANZA DI DOSI – IN GERMANIA LA MERKEL HA ANNUNCIATO CHE DAL 7 GIUGNO POTRANNO ESSERE INOCULATI I RAGAZZI DAI 12 ANNI IN SU – L’UNICO VACCINO AUTORIZZATO IN ITALIA PER I MINORI DI 18 ANNI E’…