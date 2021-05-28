MY HARTLEY WILL GO ON – L'INDISCREZIONE DI "ASSOCIATED PRESS": LA PROSSIMA AMBASCIATRICE STATUNITENSE IN ITALIA SARÀ JANE HARTLEY. HA 71 ANNI ED ERA STATA GIÀ NOMINATA AMBASCIATRICE IN FRANCIA DA BARACK OBAMA

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Da “la Stampa”

 

«Si chiama Jane Hartley la prossima ambasciatrice statunitense in Italia». L'indiscrezione arriva dall'Associated Press. Hartley era stata nominata ambasciatrice in Francia da Barack Obama.

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